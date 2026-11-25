La Terre aurait connu un bouleversement il y a environ 2,7 milliards d'années. Des indices retrouvés dans des roches anciennes montrent qu'à cette époque, la surface de notre planète a commencé à se renouveler d'une manière différente.

Aujourd'hui, la surface terrestre est divisée en grandes plaques qui se déplacent de quelques centimètres par an. Elles peuvent s'écarter, entrer en collision ou s'enfoncer sous d'autres plaques. Ce mécanisme, la tectonique des plaques, participe à la formation des montagnes, des océans et des volcans.

Image: Argonne National Laboratory / Flickr / CC 2.0

Mais la Terre a-t-elle toujours fonctionné ainsi ? Les scientifiques en débattent depuis longtemps. Il est difficile de retrouver des traces des premiers mouvements de la croûte terrestre, car les roches anciennes ont souvent été transformées ou détruites.

Une équipe de l'université Curtin, en Australie, a choisi de rechercher des indices différents. Les chercheurs ont étudié des données géochimiques provenant de roches du monde entier et couvrant près de quatre milliards d'années d'histoire.

Ils se sont notamment intéressés aux isotopes du plomb. Il s'agit de différentes formes d'un même élément chimique, dont les proportions peuvent renseigner sur l'histoire des roches. Lorsqu'une ancienne croûte fond pour produire de nouveaux matériaux, ceux-ci peuvent conserver une partie de cette signature.

Les scientifiques ont ainsi retrouvé dans de nombreuses roches très anciennes la trace d'une croûte terrestre formée il y a environ 4 milliards d'années. Cette matière aurait été fondue et réutilisée à plusieurs reprises pendant plus d'un milliard d'années.

Il y a environ 2,7 milliards d'années, cette signature chimique disparaît progressivement des roches étudiées. Cela indique que les matériaux qui la portaient n'étaient plus recyclés de la même manière. Mais qu'est-ce qui aurait provoqué ce changement ?

Selon les auteurs, la croûte terrestre aurait alors commencé à être recyclée beaucoup plus efficacement. Au lieu de fondre et de se reformer principalement dans les mêmes régions, des matériaux auraient été déplacés sur de grandes distances, puis réintroduits dans les profondeurs de la planète.

Ce changement correspondrait à une évolution vers une tectonique des plaques plus proche de celle que nous connaissons. Les mouvements de la croûte ne modifient pas seulement le relief : à très long terme, ils influencent aussi les échanges de matière entre l'intérieur de la Terre, les océans et l'atmosphère.

Toutefois, cette disparition chimique ne prouve pas que les premières plaques ont commencé à bouger exactement à cette période. D'autres études indiquent que des formes de mouvements tectoniques existaient bien auparavant. La nouvelle découverte montre plutôt qu'une étape importante aurait été franchie dans la manière dont la Terre renouvelle sa croûte.