La Tierra habría experimentado una transformación hace unos 2.700 millones de años. Los indicios hallados en rocas antiguas muestran que, en aquella época, la superficie de nuestro planeta comenzó a renovarse de otra manera.

Hoy, la superficie terrestre está dividida en grandes placas que se desplazan unos centímetros al año. Pueden separarse, chocar o hundirse bajo otras placas. Este mecanismo, la tectónica de placas, contribuye a la formación de montañas, océanos y volcanes.

Imagen: Argonne National Laboratory / Flickr / CC 2.0

Pero ¿la Tierra siempre ha funcionado así? Los científicos llevan mucho tiempo debatiéndolo. Es difícil encontrar rastros de los primeros movimientos de la corteza terrestre, porque las rocas antiguas a menudo se han transformado o destruido.

Un equipo de la Universidad Curtin, en Australia, decidió buscar otros indicios. Los investigadores estudiaron datos geoquímicos de rocas de todo el mundo que abarcan casi cuatro mil millones de años de historia.

En particular, se centraron en los isótopos del plomo. Son distintas formas de un mismo elemento químico cuyas proporciones pueden aportar información sobre la historia de las rocas. Cuando una corteza antigua se funde para producir nuevos materiales, estos pueden conservar parte de esa huella.

Así, los científicos encontraron en muchas rocas muy antiguas rastros de una corteza terrestre formada hace unos 4.000 millones de años. Este material se habría fundido y reutilizado varias veces durante más de mil millones de años.

Hace unos 2.700 millones de años, esa huella química desaparece gradualmente de las rocas estudiadas. Esto indica que los materiales que la contenían ya no se reciclaban de la misma manera. Pero ¿qué habría causado este cambio?

Según los autores, la corteza terrestre habría comenzado entonces a reciclarse de forma mucho más eficiente. En lugar de fundirse y volver a formarse principalmente en las mismas regiones, algunos materiales se habrían desplazado grandes distancias y luego se habrían reincorporado a las profundidades del planeta.

Este cambio correspondería a una evolución hacia una tectónica de placas más parecida a la que conocemos. Los movimientos de la corteza no solo modifican el relieve: a muy largo plazo, también influyen en el intercambio de materia entre el interior de la Tierra, los océanos y la atmósfera.

Sin embargo, la desaparición de esta señal química no demuestra que las primeras placas comenzaran a moverse exactamente en esa época. Otros estudios indican que ya existían formas de movimiento tectónico mucho antes. El nuevo descubrimiento muestra, más bien, que se habría alcanzado una etapa importante en la manera en que la Tierra renueva su corteza.