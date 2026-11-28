Eine einfache Ernährungsumstellung könnte eine Darminfektion deutlich gefährlicher machen. Forschende beobachteten diesen Effekt bei Mäusen, die mit Salmonellen infiziert waren – Bakterien, die unter anderem Lebensmittelvergiftungen verursachen.

In ihrer Studie, die am 16. November 2026 in Animal Microbiome veröffentlicht wurde, untersuchen sie, wie sich eine sogenannte westliche Ernährung auf den Verlauf der Infektion auswirkt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ernährung nicht nur die Bakterien im Darm verändert: Sie kann auch beeinflussen, ob diese in andere Organe gelangen.

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Bei den Tieren, die diese Ernährung erhielten, starben nach der Infektion mehr Tiere. Die Forschenden stellten außerdem Veränderungen bei der Menge der Salmonellen im Kot fest. Am besorgniserregendsten war jedoch, dass sich die Bakterien über den Darm hinaus ausbreiteten, insbesondere bis zur Leber.

Um dieses Phänomen zu verstehen, muss man sich das Darmmikrobiom ansehen. Damit ist die Gesamtheit der Mikroorganismen gemeint, die natürlicherweise in unserem Verdauungstrakt leben. Viele von ihnen tragen zu dessen normaler Funktion bei und können gefährlichen Keimen den verfügbaren Platz streitig machen. Ihr Gleichgewicht hängt unter anderem davon ab, was wir essen.

Bei den Mäusen, die nach dem Versuchsplan ernährt wurden, hatten sich die Beziehungen zwischen einigen gewöhnlichen Darmbakterien verändert. Insbesondere gab es weniger Wechselwirkungen zwischen Bakterienarten, die mit einem geringeren Vorkommen von Salmonellen in Verbindung gebracht werden. Offenbar war die Struktur dieser Gemeinschaft gestört.

Eine weitere Beobachtung: Die Darmwand war durchlässiger geworden. Normalerweise begrenzt diese Barriere, dass Mikroben in das Gewebe und den Blutkreislauf gelangen. Wenn mehr Bakterien hindurchtreten, kann sich eine Infektion, die ursprünglich auf den Darm beschränkt war, auf andere Körperteile ausbreiten. In diesem Versuch wurden gewöhnliche Darmbakterien ebenfalls leichter in der Leber nachgewiesen.

Diese Ausbreitung ging mit Veränderungen bei den mit der Leber verbundenen Bakterien und einer Beeinträchtigung ihrer Funktion einher. Die beobachteten Auswirkungen beschränkten sich also nicht auf Salmonellen: Auch andere Mikroben des Mikrobioms waren an den gemessenen Störungen beteiligt.

Daraufhin führten die Forschenden ein weiteres Experiment mit Antibiotika durch, um das Mikrobiom stark zu reduzieren. Unter diesen Bedingungen waren die Mäuse unabhängig von ihrer Ernährung gleichermaßen anfällig für die Infektion. Dieser Vergleich stützt die Annahme, dass Darmmikroorganismen bei den beobachteten Unterschieden zwischen den Gruppen eine Rolle spielen.

Bislang lässt sich der Effekt durch die Studie keinem einzelnen Nährstoff zuordnen. Sie ebnet vielmehr den Weg für weitere Untersuchungen dazu, welche konkreten Veränderungen im Mikrobiom die Ausbreitung von Bakterien bis zur Leber begünstigen.