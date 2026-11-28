Uma simples mudança na alimentação pode tornar uma infecção intestinal muito mais perigosa. Pesquisadores observaram esse fenômeno em camundongos infectados por salmonelas, bactérias que causam, entre outros problemas, intoxicações alimentares.

O estudo, publicado em 16 de novembro de 2026 na revista Animal Microbiome, examina os efeitos de uma dieta chamada ocidental no curso da infecção. Os resultados mostram que a alimentação não modifica apenas as bactérias presentes no intestino: ela também pode influenciar a disseminação delas para outros órgãos.

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Os animais submetidos a essa dieta apresentaram mais mortes após a infecção. Os pesquisadores também constataram mudanças na quantidade de salmonelas encontradas nas fezes. Mas o resultado mais preocupante foi a disseminação das bactérias para fora do intestino, principalmente para o fígado.

Para entender esse fenômeno, é preciso observar a microbiota intestinal. Esse termo designa o conjunto de microrganismos que vivem naturalmente no nosso trato digestivo. Muitos contribuem para seu funcionamento normal e podem limitar o espaço disponível para micróbios perigosos. O equilíbrio entre eles depende, entre outros fatores, do que comemos.

Nos camundongos alimentados de acordo com a dieta experimental, as relações entre algumas bactérias comuns do intestino haviam mudado. Em particular, diminuíram as interações entre espécies associadas a uma menor presença de salmonelas. A organização dessa comunidade parece ter sido afetada.

Outra observação: a parede intestinal havia se tornado mais permeável. Normalmente, essa barreira limita a passagem de micróbios para os tecidos e a corrente sanguínea. Quando permite a passagem de mais bactérias, uma infecção inicialmente restrita ao intestino pode atingir outras partes do corpo. Nesse experimento, bactérias intestinais comuns também foram encontradas com mais facilidade no fígado.

Esse deslocamento vinha acompanhado de mudanças nas bactérias associadas ao fígado e de uma alteração no funcionamento do órgão. Em outras palavras, os efeitos observados não se limitavam à presença de salmonelas: outros micróbios da microbiota também estavam envolvidos nas alterações medidas.

Os cientistas então realizaram um experimento adicional com antibióticos destinados a reduzir drasticamente a microbiota. Nessas condições, os camundongos também se tornaram suscetíveis à infecção, qualquer que fosse a dieta. Essa comparação reforça a ideia de que os microrganismos intestinais têm um papel na diferença observada entre os grupos.

Por enquanto, o estudo não permite atribuir o efeito a um único nutriente. Em vez disso, abre caminho para pesquisas sobre as mudanças específicas na microbiota que favorecem a disseminação de bactérias para o fígado.