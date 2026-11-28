Une simple modification de l'alimentation pourrait rendre une infection intestinale bien plus dangereuse. Des chercheurs ont observé ce phénomène chez des souris infectées par des salmonelles, des bactéries responsables notamment d'intoxications alimentaires.

Leur étude, publiée le 16 novembre 2026 dans Animal Microbiome, examine les effets d'un régime dit occidental sur le déroulement de l'infection. Les résultats montrent que la nourriture ne modifie pas seulement les bactéries présentes dans l'intestin : elle peut aussi influencer leur passage vers d'autres organes.

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Les animaux soumis à ce régime présentaient davantage de décès après l'infection. Les chercheurs ont également constaté des changements dans la quantité de salmonelles retrouvées dans leurs selles. Mais le résultat le plus préoccupant concernait la propagation des bactéries hors de l'intestin, notamment vers le foie.

Pour comprendre ce phénomène, il faut regarder du côté du microbiote intestinal. Ce terme désigne l'ensemble des micro-organismes qui vivent naturellement dans notre tube digestif. Beaucoup participent à son fonctionnement normal et peuvent limiter la place disponible pour des microbes dangereux. Leur équilibre dépend, entre autres, de ce que nous mangeons.

Or, chez les souris nourries selon le régime expérimental, les relations entre certaines bactéries habituelles de l'intestin avaient changé. En particulier, les interactions entre des espèces associées à une moindre présence de salmonelles étaient moins nombreuses. C'est l'organisation de cette communauté qui semble avoir été perturbée.

Autre observation : la paroi intestinale était devenue plus perméable. Normalement, cette barrière limite le passage des microbes vers les tissus et la circulation sanguine. Lorsqu'elle laisse davantage passer de bactéries, une infection initialement située dans l'intestin peut atteindre d'autres parties du corps. Dans cette expérience, des bactéries intestinales ordinaires ont elles aussi été retrouvées plus facilement dans le foie.

Ce déplacement s'accompagnait de modifications des bactéries associées au foie et d'une altération de son fonctionnement. Autrement dit, les effets observés ne se limitaient pas à la présence de salmonelles : d'autres microbes du microbiote étaient également impliqués dans les perturbations mesurées.

Les scientifiques ont alors réalisé une expérience supplémentaire avec des antibiotiques destinés à appauvrir fortement le microbiote. Dans ces conditions, les souris devenaient aussi sensibles à l'infection quel que soit leur régime alimentaire. Cette comparaison renforce l'idée que les micro-organismes intestinaux jouent un rôle dans la différence observée entre les groupes.

L'étude ne permet pas pour le moment d'attribuer l'effet à un seul nutriment. Elle ouvre plutôt la voie à des recherches sur les changements précis du microbiote qui favorisent le passage des bactéries vers le foie.