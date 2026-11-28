Un simple cambio en la alimentación podría hacer que una infección intestinal fuera mucho más peligrosa. Unos investigadores observaron este fenómeno en ratones infectados con salmonelas, bacterias que, entre otras cosas, causan intoxicaciones alimentarias.

Su estudio, publicado el 16 de noviembre de 2026 en Animal Microbiome, analiza los efectos de una dieta llamada occidental en el desarrollo de la infección. Los resultados muestran que la comida no solo modifica las bacterias presentes en el intestino: también puede influir en su paso a otros órganos.

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Los animales sometidos a esta dieta presentaron más muertes después de la infección. Los investigadores también observaron cambios en la cantidad de salmonelas presentes en sus heces. Pero el resultado más preocupante fue la propagación de las bacterias fuera del intestino, en particular hacia el hígado.

Para entender este fenómeno, hay que fijarse en la microbiota intestinal. Este término se refiere al conjunto de microorganismos que viven de forma natural en nuestro aparato digestivo. Muchos contribuyen a su funcionamiento normal y pueden limitar el espacio disponible para microbios peligrosos. Su equilibrio depende, entre otras cosas, de lo que comemos.

En los ratones alimentados según la dieta experimental, habían cambiado las relaciones entre algunas bacterias habituales del intestino. En particular, eran menos frecuentes las interacciones entre especies asociadas con una menor presencia de salmonelas. Al parecer, lo que se alteró fue la organización de esta comunidad.

Otra observación: la pared intestinal se había vuelto más permeable. Normalmente, esta barrera limita el paso de microbios a los tejidos y al torrente sanguíneo. Cuando deja pasar más bacterias, una infección que al principio está localizada en el intestino puede llegar a otras partes del cuerpo. En este experimento, también se encontraron con más facilidad en el hígado bacterias intestinales habituales.

Este desplazamiento venía acompañado de cambios en las bacterias asociadas al hígado y de una alteración de su funcionamiento. En otras palabras, los efectos observados no se limitaban a la presencia de salmonelas: otros microbios de la microbiota también intervenían en las alteraciones medidas.

Entonces, los científicos realizaron un experimento adicional con antibióticos para reducir drásticamente la microbiota. En esas condiciones, los ratones se volvían igual de vulnerables a la infección con independencia de su dieta. Esta comparación refuerza la idea de que los microorganismos intestinales desempeñan un papel en la diferencia observada entre los grupos.

Por ahora, el estudio no permite atribuir el efecto a un solo nutriente. Más bien, abre el camino a investigaciones sobre los cambios específicos de la microbiota que favorecen el paso de las bacterias al hígado.