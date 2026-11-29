Die Sonde Europa Clipper soll im April 2030 den Jupiter erreichen, um Europa, einen seiner eisigen Monde, zu untersuchen. Ihre 2,9 Milliarden Kilometer lange Reise führt sie jedoch auch in die Nähe unseres Planeten. Am 3. Dezember 2026 soll das etwa sechs Tonnen schwere Raumfahrzeug die Erde in einer Höhe von 3.140 bis 3.450 Kilometern überfliegen. Mit diesem von der NASA angekündigten Manöver kann die Sonde ihre Reise mit geringerem Treibstoffverbrauch fortsetzen. Künstlerische Darstellung der Europa Clipper der NASA beim Vorbeiflug am Eismond Europa. Die Sonde startete am 14. Oktober 2024 und wird Europa im April 2030 erreichen.

Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech

Die Erde als Sprungbrett Um einen weit entfernten Planeten zu erreichen, können Ingenieure die Bewegung anderer Planeten um die Sonne nutzen. Diese Technik wird Swing-by-Manöver genannt. Beim Vorbeiflug an der Erde wird die Flugbahn von Europa Clipper durch die Anziehungskraft unseres Planeten abgelenkt. Dank der Geometrie des Vorbeiflugs kann die Sonde ihre Reise mit höherer Geschwindigkeit relativ zur Sonne fortsetzen. Die Sonde hatte diese Technik bereits im März 2025 genutzt, als sie in 884 Kilometern Höhe über dem Mars vorbeiflog. Das Manöver veränderte damals ihre Umlaufbahn.

Eine Generalprobe vor dem Jupiter Die Rückkehr in die Nähe der Erde ist auch wissenschaftlich interessant. Alle neun Instrumente der Sonde werden eingeschaltet, um ihre Messungen mit bereits bekannten Daten zu vergleichen. Insbesondere lässt sich das Magnetometer anhand von Messungen des Erdmagnetfelds kalibrieren. In der Nähe von Europa wird es dann die Veränderungen im Magnetfeld des Jupiters untersuchen, die auf die mögliche Existenz eines Ozeans unter der Eiskruste zurückzuführen sind. Künstlerische Darstellung der Europa Clipper im Orbit um den Jupiter.

Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech.

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