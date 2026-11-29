A sonda Europa Clipper deve chegar a Júpiter em abril de 2030 para estudar Europa, uma de suas luas geladas. Sua trajetória de 2,9 bilhões de quilômetros, porém, inclui uma passagem perto do nosso planeta. Em 3 de dezembro de 2026, a espaçonave, que pesa cerca de seis toneladas, deve sobrevoar a Terra a uma altitude entre 3.140 e 3.450 quilômetros. Essa manobra, anunciada pela NASA, permitirá que ela continue sua viagem economizando combustível. Ilustração da sonda Europa Clipper, da NASA, sobrevoando a lua gelada Europa. Lançada em 14 de outubro de 2024, ela chegará a Europa em abril de 2030.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

A Terra como trampolim Para chegar a um planeta distante, os engenheiros podem aproveitar o movimento dos outros planetas ao redor do Sol. Essa técnica é chamada de assistência gravitacional. Ao passar perto da Terra, Europa Clipper terá sua trajetória desviada pela atração gravitacional terrestre. A geometria da passagem permitirá que a sonda retome a viagem com maior velocidade em relação ao Sol. A sonda já havia usado essa técnica em março de 2025, durante uma passagem a 884 quilômetros acima de Marte. Na ocasião, a manobra alterou sua órbita.

Um ensaio antes de Júpiter Esse retorno para perto da Terra também tem interesse científico. Os nove instrumentos da sonda serão ativados para que suas medições possam ser comparadas com dados já conhecidos. O magnetômetro, em particular, poderá ser calibrado com base nas medições do campo magnético terrestre. Quando estiver perto de Europa, ele estudará as variações do campo magnético de Júpiter relacionadas à possível presença de um oceano sob o gelo. Representação artística da sonda Europa Clipper em órbita ao redor de Júpiter.

Crédito: NASA/JPL-Caltech.

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