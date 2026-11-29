A sonda Europa Clipper deve chegar a Júpiter em abril de 2030 para estudar Europa, uma de suas luas geladas. Sua trajetória de 2,9 bilhões de quilômetros, porém, inclui uma passagem perto do nosso planeta.
Em 3 de dezembro de 2026, a espaçonave, que pesa cerca de seis toneladas, deve sobrevoar a Terra a uma altitude entre 3.140 e 3.450 quilômetros. Essa manobra, anunciada pela NASA, permitirá que ela continue sua viagem economizando combustível.
A Terra como trampolim
Para chegar a um planeta distante, os engenheiros podem aproveitar o movimento dos outros planetas ao redor do Sol. Essa técnica é chamada de assistência gravitacional.
Ao passar perto da Terra, Europa Clipper terá sua trajetória desviada pela atração gravitacional terrestre. A geometria da passagem permitirá que a sonda retome a viagem com maior velocidade em relação ao Sol.
A sonda já havia usado essa técnica em março de 2025, durante uma passagem a 884 quilômetros acima de Marte. Na ocasião, a manobra alterou sua órbita.
Um ensaio antes de Júpiter
Esse retorno para perto da Terra também tem interesse científico. Os nove instrumentos da sonda serão ativados para que suas medições possam ser comparadas com dados já conhecidos.
O magnetômetro, em particular, poderá ser calibrado com base nas medições do campo magnético terrestre. Quando estiver perto de Europa, ele estudará as variações do campo magnético de Júpiter relacionadas à possível presença de um oceano sob o gelo.
Em busca de um mundo habitável
Ao chegar, Europa Clipper usará a atração gravitacional de Ganimedes, outra lua de Júpiter, para desacelerar e facilitar sua entrada em órbita ao redor do planeta gigante.
Em seguida, seus sobrevoos sucessivos de Europa permitirão estudar a espessura de sua camada de gelo, sua composição e sua geologia. Essas observações ajudarão a determinar se as condições sob a superfície poderiam ser favoráveis à vida.