La sonde Europa Clipper doit rejoindre Jupiter en avril 2030 pour étudier Europe, l'une de ses lunes glacées. Son itinéraire de 2,9 milliards de kilomètres comporte cependant un passage à proximité de notre planète. Le 3 décembre 2026, cet engin d'environ six tonnes doit survoler la Terre à une altitude comprise entre 3 140 et 3 450 kilomètres. Cette manœuvre annoncée par la NASA lui permettra de poursuivre son voyage en économisant du carburant. Illustration de la sonde Europa Clipper de la NASA survolant la lune glacée Europe. Lancée le 14 octobre 2024, elle atteindra Europe en avril 2030.

Crédit : NASA/JPL-Caltech

La Terre comme tremplin Pour atteindre une planète lointaine, les ingénieurs peuvent exploiter le mouvement des autres planètes autour du Soleil. Cette technique porte le nom d'assistance gravitationnelle. En passant à proximité de la Terre, Europa Clipper verra sa trajectoire déviée par l'attraction terrestre. La géométrie du passage lui permettra de repartir avec une vitesse plus élevée par rapport au Soleil. La sonde avait déjà utilisé cette technique en mars 2025, lors d'un passage à 884 kilomètres au-dessus de Mars. La manœuvre avait alors modifié son orbite.

Une répétition avant Jupiter Ce retour près de la Terre présente aussi un intérêt scientifique. Les neuf instruments de la sonde seront activés afin de comparer leurs mesures à des données déjà connues. Le magnétomètre, notamment, pourra être réglé grâce aux mesures du champ magnétique terrestre. Une fois près d'Europe, il étudiera les variations du champ magnétique de Jupiter liées à la présence possible d'un océan sous la glace. Vue d'artiste de la sonde Europa Clipper en orbite autour de Jupiter.

Crédit : NASA/JPL-Caltech.

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