La sonda Europa Clipper debe llegar a Júpiter en abril de 2030 para estudiar Europa, una de sus lunas heladas. Sin embargo, su itinerario de 2.900 millones de kilómetros incluye un paso cerca de nuestro planeta. El 3 de diciembre de 2026, este aparato de unas seis toneladas sobrevolará la Tierra a una altitud de entre 3.140 y 3.450 kilómetros. Esta maniobra, anunciada por la NASA, le permitirá continuar su viaje ahorrando combustible. Ilustración de la sonda Europa Clipper de la NASA sobrevolando la luna helada Europa. Lanzada el 14 de octubre de 2024, llegará a Europa en abril de 2030.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

La Tierra como trampolín Para llegar a un planeta lejano, los ingenieros pueden aprovechar el movimiento de los demás planetas alrededor del Sol. Esta técnica se conoce como asistencia gravitatoria. Al pasar cerca de la Tierra, la trayectoria de Europa Clipper se desviará por la atracción terrestre. La geometría del paso le permitirá continuar su viaje con una mayor velocidad respecto al Sol. La sonda ya había utilizado esta técnica en marzo de 2025, durante un paso a 884 kilómetros sobre Marte. La maniobra modificó entonces su órbita.

Un ensayo antes de Júpiter Este regreso cerca de la Tierra también tiene interés científico. Se activarán los nueve instrumentos de la sonda para comparar sus mediciones con datos ya conocidos. En particular, el magnetómetro podrá calibrarse con las mediciones del campo magnético terrestre. Una vez cerca de Europa, estudiará las variaciones del campo magnético de Júpiter relacionadas con la posible presencia de un océano bajo el hielo. Representación artística de la sonda Europa Clipper en órbita alrededor de Júpiter.

Crédito: NASA/JPL-Caltech.

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