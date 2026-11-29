Manche Menschen berichten, sie hätten das Gefühl gehabt, über ihrem Bett zu schweben, obwohl sie sich gar nicht bewegt hatten. Wie lassen sich solche Empfindungen im Labor untersuchen? Ein internationales Team unter der Leitung der Neurowissenschaftlerin Teresa Campillo-Ferrer hat sich mit diesen Erfahrungen beschäftigt.

Die Forschenden gewannen 35 Freiwillige, die bereits mit Meditation oder luzidem Träumen vertraut waren. Damit sie leichter einschliefen, sollten sie in der Nacht vor dem Experiment zwei bis drei Stunden weniger schlafen als üblich.

Am nächsten Morgen kamen die Teilnehmenden in ein Schlaflabor. Sie lagen in einem Bett und machten Meditationsübungen, die mit Lichtreizen kombiniert wurden, bevor sie einschlafen durften. Eine mit 64 Elektroden ausgestattete Haube zeichnete kontinuierlich die elektrische Aktivität ihres Gehirns auf.

Wie konnten sie eine ungewöhnliche Empfindung mitteilen, ohne das Experiment zu unterbrechen? Die Forschenden hatten die Freiwilligen gebeten, ihren Blick zweimal hintereinander bewusst nach links und dann nach rechts zu bewegen. Sensoren erfassten diese Bewegungen.

Insgesamt berichteten 20 Teilnehmende von 36 ungewöhnlichen Erlebnissen. Die Empfindungen reichten vom Gefühl, sich um die eigene Achse zu drehen, bis hin zum Eindruck, die Grenzen des eigenen Körpers nicht mehr wahrzunehmen. Bei zehn Erlebnissen hatten die Teilnehmenden das Gefühl, ihren Körper zu verlassen oder über ihm aufzusteigen.

Knapp zwei Drittel der Erlebnisse traten auf, während die Teilnehmenden noch wach, aber entspannt waren. Die übrigen ereigneten sich in verschiedenen Schlafphasen oder während kurzer Wachphasen.

Unser Gehirn erzeugt ständig elektrische Signale, deren Rhythmus je nach Zustand variiert. Im Tiefschlaf etwa treten langsame Wellen deutlich häufiger auf als im Wachzustand.

Während dieser Erlebnisse beobachteten die Forschenden jedoch, dass bestimmte langsame Wellen abnahmen und schnellere Wellen zunahmen. Besonders deutlich waren diese Veränderungen in den Schläfenregionen des Gehirns, die seitlich am Kopf liegen.

Ein Teil der Gehirnaktivität ähnelte der eines wachen Menschen. Andere Signale wiesen Merkmale auf, die zwischen Schlaf und Wachsein lagen.

Diese Kombination könnte erklären, warum manchmal traumähnliche Empfindungen auftreten, obwohl eine Person noch wach ist. Die Beobachtungen belegen jedoch nicht, dass sich das Bewusstsein tatsächlich aus dem Körper herausbewegt.

Die Forschenden wissen noch nicht, ob das gesamte Gehirn einen Zwischenzustand einnimmt oder ob manche Regionen wie im Schlaf und andere wie im Wachzustand arbeiten.