Die Hunderte kleiner roter Punkte, die das James-Webb-Weltraumteleskop entdeckt hat, geben Astronomen weiterhin Rätsel auf.

Diese Objekte, treffend als „kleine rote Punkte“ bezeichnet, werden aus einer Zeit beobachtet, als das Universum erst einige hundert Millionen Jahre alt war. Sie leuchten so hell wie ganze Galaxien, obwohl sie nur einige Hundert Lichtjahre groß sind.

Sechs „kleine rote Punkte“, beobachtet vom James-Webb-Weltraumteleskop, mit ihren Namen und Rotverschiebungen.

Bildnachweis: NASA, ESA, CSA, STScI, D. Kocevski (Colby College) / ESA-Webb, CC BY 4.0.

Doch wenn ihre Helligkeit, wie man vermuten könnte, von Schwarzen Löchern stammt, die große Mengen Materie verschlingen: Warum weisen Astronomen dann nicht die Röntgenstrahlung nach, die mit dieser Aktivität einhergeht?

Ein Team unter der Leitung von Daniel Whalen von der Universität Portsmouth untersuchte diese Frage mithilfe von Computersimulationen. Die Wissenschaftler bildeten darin nach, unter welchen Bedingungen sich im jungen Universum Galaxien formten.

In ihrem Szenario sammeln sich große Mengen Gas an und bilden einen außergewöhnlich massereichen Stern. Dieser kollabiert in sich zusammen und wird zu einem Schwarzen Loch. Es bleibt von der ausgedehnten Gasscheibe umgeben, aus der es entstanden ist.

Auf ihrem Weg zum Schwarzen Loch erhitzt sich die Materie und sendet intensive Strahlung aus. Die Dichte des umgebenden Gases verhindert jedoch, dass ein Großteil der Röntgenstrahlung entweicht. Ein Teil der ultravioletten, sichtbaren und infraroten Strahlung kann dagegen unsere Teleskope erreichen.

Die Simulationen zeigen außerdem einen Sternhaufen in der Nähe des Schwarzen Lochs, dessen Gesamtmasse der von hundert Millionen Sonnen entspricht. Diese Sterne tragen zum blauen Teil des ausgesandten Lichtspektrums bei, während das Gas um das Schwarze Loch den roten Teil erzeugt.

Durch die Kombination dieser verschiedenen Strahlungsquellen gelingt es den Forschern, die Eigenschaften mehrerer vom James-Webb-Teleskop beobachteter kleiner roter Punkte nachzubilden, darunter auch ihre Lichtspektren.

Dieses Szenario könnte auch helfen, ein weiteres astronomisches Rätsel zu lösen: Wie konnten sich supermassereiche Schwarze Löcher so schnell nach dem Urknall entwickeln?

Ein Schwarzes Loch, das aus einem außergewöhnlich massereichen Stern entsteht, hätte einen erheblichen Vorsprung gegenüber Schwarzen Löchern, die aus gewöhnlichen Sternen hervorgehen. Die in den Simulationen untersuchten Schwarzen Löcher erreichen daher schon bei ihrer Entstehung etwa die zehnmillionenfache Masse der Sonne.

Die in The Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Ergebnisse beruhen weiterhin auf Simulationen. Weitere Beobachtungen sind nötig, um festzustellen, ob dieser Mechanismus die Entstehung aller oder eines Teils der kleinen roten Punkte erklärt.