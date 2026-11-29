Algumas pessoas contam que sentiram como se estivessem flutuando acima da cama, embora não tivessem se mexido. Como estudar sensações assim em laboratório? Uma equipe internacional liderada pela neurocientista Teresa Campillo-Ferrer investigou essas experiências.

Os pesquisadores recrutaram 35 voluntários que já tinham familiaridade com meditação ou sonhos lúcidos. Para facilitar que adormecessem, pediram que dormissem de duas a três horas a menos que o habitual na noite anterior ao experimento.

Na manhã seguinte, os participantes foram a um laboratório do sono. Deitados em uma cama, fizeram exercícios de meditação associados a estímulos luminosos e, depois, puderam adormecer. Uma touca com 64 eletrodos registrava continuamente a atividade elétrica do cérebro.

Como sinalizar uma sensação incomum sem interromper o experimento? Os pesquisadores pediram aos voluntários que movessem voluntariamente o olhar para a esquerda e, em seguida, para a direita, duas vezes seguidas. Sensores detectavam esses movimentos.

Ao todo, 20 participantes relataram 36 experiências incomuns. As sensações iam desde a impressão de girar em torno de si mesmos até a de não perceber mais os limites do próprio corpo. Dez episódios incluíram a sensação de sair do corpo ou de se elevar acima dele.

Quase dois terços das experiências ocorreram enquanto os participantes ainda estavam acordados, mas relaxados. As demais aconteceram durante diferentes fases do sono ou em breves despertares.

Nosso cérebro produz continuamente sinais elétricos cujo ritmo varia de acordo com nosso estado. Durante o sono profundo, por exemplo, as ondas lentas são muito mais comuns do que durante a vigília.

Durante essas experiências, porém, os cientistas observaram uma redução de algumas ondas lentas e um aumento das mais rápidas. Essas mudanças foram especialmente acentuadas nas regiões temporais do cérebro, localizadas nas laterais da cabeça.

Parte da atividade cerebral se parecia com a de uma pessoa acordada. Outros sinais apresentavam características intermediárias entre o sono e a vigília.

Essa combinação pode explicar por que sensações parecidas com as de um sonho às vezes surgem enquanto a pessoa ainda está acordada. No entanto, as observações não demonstram que a consciência realmente se desloque para fora do corpo.

Os pesquisadores ainda não sabem se o cérebro inteiro assume um estado intermediário ou se algumas regiões funcionam como durante o sono e outras, como durante a vigília.