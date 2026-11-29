Certaines personnes racontent avoir eu l'impression de flotter au-dessus de leur lit, alors même qu'elles n'avaient pas bougé. Comment étudier de telles sensations en laboratoire ? Une équipe internationale dirigée par la neuroscientifique Teresa Campillo-Ferrer s'est intéressée à ces expériences.

Les chercheurs ont recruté 35 volontaires déjà familiarisés avec la méditation ou les rêves lucides. Pour faciliter leur endormissement, ils leur ont demandé de dormir deux à trois heures de moins que d'habitude la nuit précédant l'expérience.

Les participants se sont rendus le lendemain matin dans un laboratoire du sommeil. Allongés dans un lit, ils ont pratiqué des exercices de méditation associés à des stimulations lumineuses, avant de pouvoir s'endormir. Un bonnet muni de 64 électrodes enregistrait en continu l'activité électrique de leur cerveau.

Comment signaler une sensation inhabituelle sans interrompre l'expérience ? Les chercheurs avaient demandé aux volontaires de déplacer volontairement leur regard vers la gauche, puis la droite, deux fois de suite. Des capteurs permettaient de détecter ces mouvements.

Au total, 20 participants ont rapporté 36 expériences inhabituelles. Les sensations allaient de l'impression de tourner sur soi-même à celle de ne plus percevoir les limites de son corps. Dix épisodes comportaient une impression de quitter son corps ou de s'élever au-dessus de celui-ci.

Près des deux tiers des expériences se sont produites alors que les participants étaient encore éveillés, mais dans un état de relaxation. Les autres sont survenues pendant différentes phases du sommeil ou lors de brefs réveils.

Notre cerveau produit en permanence des signaux électriques dont le rythme varie selon notre état. Lors du sommeil profond, par exemple, les ondes lentes occupent une place beaucoup plus importante que pendant l'éveil.

Or, pendant ces expériences, les scientifiques ont observé une diminution de certaines ondes lentes et une augmentation des plus rapides. Ces changements étaient particulièrement prononcés dans les régions temporales du cerveau, situées sur les côtés de la tête.

Une partie de l'activité cérébrale ressemblait à celle d'une personne éveillée. D'autres signaux présentaient des caractéristiques intermédiaires entre sommeil et veille.

Cette association pourrait expliquer pourquoi des sensations proches de celles d'un rêve se manifestent parfois alors qu'une personne est encore éveillée. Rien dans les observations ne démontre toutefois un déplacement réel de la conscience hors du corps.

Les chercheurs ignorent encore si le cerveau entier adopte un état intermédiaire ou si certaines de ses régions fonctionnent comme pendant le sommeil et d'autres comme pendant l'éveil.