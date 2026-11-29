Algunas personas cuentan que han sentido que flotaban por encima de su cama, aunque no se habían movido. ¿Cómo se pueden estudiar estas sensaciones en un laboratorio? Un equipo internacional dirigido por la neurocientífica Teresa Campillo-Ferrer investigó estas experiencias.

Los investigadores reclutaron a 35 voluntarios que ya estaban familiarizados con la meditación o los sueños lúcidos. Para facilitar que se durmieran, les pidieron que durmieran entre dos y tres horas menos de lo habitual la noche anterior al experimento.

A la mañana siguiente, los participantes acudieron a un laboratorio del sueño. Acostados en una cama, practicaron ejercicios de meditación acompañados de estímulos luminosos y luego pudieron dormirse. Un gorro equipado con 64 electrodos registraba continuamente la actividad eléctrica de su cerebro.

¿Cómo señalar una sensación inusual sin interrumpir el experimento? Los investigadores pidieron a los voluntarios que movieran deliberadamente la mirada hacia la izquierda y luego hacia la derecha, dos veces seguidas. Unos sensores permitían detectar esos movimientos.

En total, 20 participantes relataron 36 experiencias inusuales. Las sensaciones iban desde la impresión de dar vueltas sobre sí mismos hasta la de dejar de percibir los límites de su cuerpo. Diez episodios incluyeron la sensación de salir del cuerpo o elevarse por encima de él.

Casi dos tercios de las experiencias ocurrieron cuando los participantes aún estaban despiertos, pero relajados. Las demás se produjeron durante distintas fases del sueño o en breves despertares.

Nuestro cerebro produce constantemente señales eléctricas cuyo ritmo varía según nuestro estado. Durante el sueño profundo, por ejemplo, las ondas lentas tienen mucha más presencia que durante la vigilia.

Durante estas experiencias, los científicos observaron una disminución de algunas ondas lentas y un aumento de las más rápidas. Estos cambios fueron especialmente marcados en las regiones temporales del cerebro, situadas a los lados de la cabeza.

Parte de la actividad cerebral se parecía a la de una persona despierta. Otras señales presentaban características intermedias entre el sueño y la vigilia.

Esta combinación podría explicar por qué a veces aparecen sensaciones parecidas a las de un sueño mientras una persona aún está despierta. Sin embargo, ninguna de las observaciones demuestra que la conciencia se desplace realmente fuera del cuerpo.

Los investigadores todavía no saben si todo el cerebro adopta un estado intermedio o si algunas de sus regiones funcionan como durante el sueño y otras como durante la vigilia.