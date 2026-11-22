Nach einem möglichen chemisch erleichterten Übergriff können wenige Stunden genügen, damit GHB im Körper nicht mehr nachweisbar ist. Eine neue Methode könnte jedoch ermöglichen, die Substanz noch viel später festzustellen, selbst wenn übliche Analysen sie nicht mehr nachweisen.

GHB kann starke Schläfrigkeit, Gedächtnislücken und manchmal Bewusstlosigkeit verursachen. Es kann freiwillig eingenommen oder einer Person heimlich verabreicht werden, etwa bei einem Übergriff.

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Für Betroffene ist die Zeit ein großes Hindernis. GHB ist im Blut in der Regel nur etwa sechs Stunden und im Urin zwölf Stunden nachweisbar. Wer erst spät medizinische Hilfe sucht, weist möglicherweise keine ausreichende Konzentration mehr für herkömmliche Analysen auf. Erschwerend kommt hinzu, dass unser Körper von Natur aus geringe Mengen dieser Substanz produziert.

Forschende der Universität Zürich untersuchen seit mehreren Jahren ein anderes Molekül namens GHB-Pentose. Es scheint zu entstehen, wenn sich GHB im Körper mit einem Zucker, wahrscheinlich Ribose, verbindet. GHB-Pentose kann natürlicherweise in sehr geringen Konzentrationen vorkommen, seine Menge steigt jedoch nach der Einnahme von GHB deutlich an.

Dieses Molekül könnte als Biomarker dienen: Statt direkt nach GHB zu suchen, würden Labore nach einer Substanz suchen, die anzeigt, dass GHB zuvor im Körper vorhanden war. In kontrollierten Experimenten, die 2025 veröffentlicht wurden, war GHB-Pentose im Urin noch bis zu drei Tage nach der Einnahme nachweisbar.

Doch lassen sich diese unter Versuchsbedingungen erzielten Ergebnisse auch bei tatsächlichen Ermittlungen bestätigen? Um das zu prüfen, analysierte das Schweizer Team 2.414 Urinproben, die zwischen 2024 und 2026 im Rahmen rechtsmedizinischer Untersuchungen entnommen worden waren. Zur Identifizierung des Biomarkers kamen zwei Massenspektrometrie-Verfahren zum Einsatz.

In allen 21 Proben von lebenden Personen, in denen GHB nachgewiesen wurde, fanden die Forschenden auch GHB-Pentose. Noch interessanter: 14 Proben enthielten diesen Marker, obwohl die GHB-Konzentration unter dem Grenzwert lag, ab dem der Test als positiv gilt.

In acht dieser 14 Fälle waren die Umstände mit einem früheren Konsum oder einer Verabreichung von GHB vereinbar. Drei betrafen mutmaßliche Straftaten: zwei Diebstähle und einen sexuellen Übergriff. Die Urinproben waren 13 bis 16 Stunden nach den Ereignissen entnommen worden.

Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass GHB-Pentose noch nachweisbar sein kann, wenn GHB selbst nicht mehr feststellbar ist.

Die Methode könnte auch bei Ermittlungen zu bestimmten Todesfällen hilfreich sein. Denn nach dem Tod kann sich GHB auf natürliche Weise bilden, was die Interpretation der Analysen erschwert. Unter den Proben von Verstorbenen enthielten 20 viel GHB, aber kein GHB-Pentose. In vier weiteren Proben fanden sich beide Substanzen. Dieser Unterschied könnte helfen, eine Einnahme vor dem Tod von einer späteren Entstehung zu unterscheiden, reicht für sich genommen aber noch nicht als Beweis aus.

Ein weiterer Vorteil: GHB-Pentose lässt sich mit Geräten nachweisen, die in toxikologischen Laboren bereits verwendet werden. Das Zürcher Team hat begonnen, diese Analyse bei Untersuchungen im Verdachtsfall einzubeziehen.

Die Forschenden müssen noch genauer bestimmen, wie zuverlässig dieser Marker ist und wie lange er bei einzelnen Personen nachweisbar bleibt.