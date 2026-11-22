Après une possible soumission chimique, quelques heures peuvent suffire pour que le GHB devienne indétectable dans l'organisme. Une nouvelle méthode pourrait toutefois permettre d'en retrouver la trace bien plus tard, même lorsque les analyses habituelles ne révèlent plus sa présence.

Le GHB est une substance qui peut provoquer une forte somnolence, des pertes de mémoire et parfois une perte de conscience. Il peut être consommé volontairement ou administré à l'insu d'une personne, notamment lors d'une agression.

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Pour les victimes, le temps constitue un obstacle majeur. Le GHB n'est généralement détectable qu'environ six heures dans le sang et douze heures dans les urines. Une personne qui consulte tardivement risque donc de ne plus présenter de concentrations suffisantes pour les analyses classiques. La difficulté est renforcée par le fait que notre organisme produit naturellement de petites quantités de cette substance.

Des chercheurs de l'université de Zurich étudient depuis plusieurs années une autre molécule, appelée GHB-pentose. Elle semble se former lorsque le GHB se lie à un sucre, probablement du ribose, dans l'organisme. Le GHB-pentose peut exister naturellement à de très faibles concentrations, mais sa quantité augmente significativement après une prise de GHB.

Cette molécule pourrait servir de biomarqueur : au lieu de chercher directement le GHB, les laboratoires rechercheraient une substance indiquant qu'il a été présent auparavant. Dans des expériences contrôlées publiées en 2025, le GHB-pentose avait encore été détecté dans les urines jusqu'à trois jours après une prise.

Mais ces résultats obtenus dans des conditions expérimentales peuvent-ils donner aussi des résultats lors de véritables enquêtes ? Pour le vérifier, l'équipe suisse a analysé 2 414 échantillons d'urine prélevés entre 2024 et 2026 dans des dossiers médico-légaux. Deux méthodes de spectrométrie de masse ont été utilisées pour identifier le biomarqueur.

Dans les 21 échantillons provenant de personnes vivantes où le GHB était détecté, les chercheurs ont également retrouvé du GHB-pentose. Plus intéressant encore, 14 prélèvements contenaient ce marqueur alors que la concentration de GHB était inférieure au seuil retenu pour considérer le test comme positif.

Dans huit de ces 14 dossiers, les circonstances étaient compatibles avec une consommation ou une administration antérieure de GHB. Trois concernaient des infractions présumées : deux vols et une agression sexuelle. Les urines avaient été prélevées entre 13 et 16 heures après les faits.

Ces observations indiquent que le GHB-pentose peut rester détectable lorsque le GHB lui-même ne l'est plus.

La méthode pourrait aussi être utile pour enquêter sur certains décès. En effet, du GHB peut se former naturellement après la mort, ce qui complique l'interprétation des analyses. Parmi les échantillons provenant de personnes décédées, 20 contenaient du GHB en quantité élevée sans GHB-pentose. Quatre autres présentaient les deux substances. Cette différence pourrait aider à distinguer une ingestion avant le décès d'une formation ultérieure, sans constituer encore une preuve suffisante à elle seule.

Autre avantage : le GHB-pentose peut être recherché avec des appareils déjà employés dans les laboratoires de toxicologie. L'équipe zurichoise a commencé à intégrer cette analyse à ses examens en cas de suspicion d'exposition.

Les chercheurs doivent encore préciser la fiabilité de ce marqueur et la durée pendant laquelle il reste détectable chez chaque personne.