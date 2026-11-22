Após uma possível submissão química, algumas horas podem bastar para que o GHB se torne indetectável no organismo. Um novo método pode, no entanto, permitir encontrar vestígios da substância muito tempo depois, mesmo quando as análises habituais já não detectam sua presença.

O GHB é uma substância que pode provocar sonolência intensa, perda de memória e, às vezes, perda de consciência. Pode ser consumido voluntariamente ou administrado a alguém sem que a pessoa saiba, especialmente durante uma agressão.

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Para as vítimas, o tempo é um grande obstáculo. Em geral, o GHB só pode ser detectado por cerca de seis horas no sangue e doze horas na urina. Assim, quem procura atendimento médico tardiamente pode já não apresentar concentrações suficientes para as análises convencionais. A dificuldade aumenta porque nosso organismo produz naturalmente pequenas quantidades dessa substância.

Pesquisadores da Universidade de Zurique estudam há vários anos outra molécula, chamada GHB-pentose. Ela parece se formar quando o GHB se liga a um açúcar, provavelmente a ribose, no organismo. O GHB-pentose pode estar presente naturalmente em concentrações muito baixas, mas sua quantidade aumenta significativamente após o consumo de GHB.

Essa molécula poderia servir como biomarcador: em vez de procurar diretamente o GHB, os laboratórios buscariam uma substância que indique que ele esteve presente anteriormente. Em experimentos controlados publicados em 2025, o GHB-pentose ainda foi detectado na urina até três dias após o consumo.

Mas será que esses resultados obtidos em condições experimentais também se confirmam em investigações reais? Para verificar, a equipe suíça analisou 2.414 amostras de urina coletadas entre 2024 e 2026 em casos médico-legais. Foram usados dois métodos de espectrometria de massa para identificar o biomarcador.

Nas 21 amostras de pessoas vivas em que o GHB foi detectado, os pesquisadores também encontraram GHB-pentose. Mais interessante ainda, 14 amostras continham esse marcador, embora a concentração de GHB estivesse abaixo do limite estabelecido para considerar o teste positivo.

Em oito desses 14 casos, as circunstâncias eram compatíveis com o consumo ou a administração de GHB anteriormente. Três envolviam supostos crimes: dois roubos e uma agressão sexual. As amostras de urina foram coletadas entre 13 e 16 horas após os fatos.

Essas observações indicam que o GHB-pentose pode continuar detectável quando o próprio GHB já não é.

O método também pode ser útil na investigação de algumas mortes. Isso porque o GHB pode se formar naturalmente após a morte, o que dificulta a interpretação das análises. Entre as amostras de pessoas falecidas, 20 continham uma quantidade elevada de GHB sem GHB-pentose. Outras quatro apresentavam as duas substâncias. Essa diferença poderia ajudar a distinguir a ingestão antes da morte da formação posterior, embora ainda não seja, por si só, uma prova suficiente.

Outra vantagem: o GHB-pentose pode ser detectado com equipamentos já utilizados em laboratórios de toxicologia. A equipe de Zurique começou a incluir essa análise em seus exames quando há suspeita de exposição.

Os pesquisadores ainda precisam determinar a confiabilidade desse marcador e por quanto tempo ele permanece detectável em cada pessoa.