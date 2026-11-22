Tras una posible sumisión química, bastan unas horas para que el GHB deje de ser detectable en el organismo. Sin embargo, un nuevo método podría permitir encontrar rastros mucho más tarde, incluso cuando los análisis habituales ya no revelan su presencia.

El GHB es una sustancia que puede provocar somnolencia intensa, pérdida de memoria y, en ocasiones, pérdida del conocimiento. Puede consumirse voluntariamente o administrarse a una persona sin que lo sepa, en particular durante una agresión.

Imagen ilustrativa de Pixabay

Para las víctimas, el tiempo supone un obstáculo importante. Por lo general, el GHB solo es detectable durante unas seis horas en la sangre y doce horas en la orina. Por tanto, una persona que acude tarde a consulta corre el riesgo de que sus concentraciones ya no sean suficientes para los análisis convencionales. La dificultad aumenta porque nuestro organismo produce pequeñas cantidades de esta sustancia de forma natural.

Desde hace varios años, investigadores de la Universidad de Zúrich estudian otra molécula, llamada GHB-pentosa. Al parecer, se forma cuando el GHB se une a un azúcar, probablemente la ribosa, en el organismo. La GHB-pentosa puede estar presente de forma natural en concentraciones muy bajas, pero su cantidad aumenta considerablemente tras consumir GHB.

Esta molécula podría servir como biomarcador: en lugar de buscar directamente el GHB, los laboratorios buscarían una sustancia que indique que estuvo presente anteriormente. En experimentos controlados publicados en 2025, se había podido detectar GHB-pentosa en la orina hasta tres días después del consumo.

Pero ¿pueden estos resultados obtenidos en condiciones experimentales aplicarse también a investigaciones reales? Para comprobarlo, el equipo suizo analizó 2.414 muestras de orina recogidas entre 2024 y 2026 en el marco de investigaciones médico-forenses. Se utilizaron dos métodos de espectrometría de masas para identificar el biomarcador.

En las 21 muestras de personas vivas en las que se detectó GHB, los investigadores también encontraron GHB-pentosa. Aún más interesante: 14 muestras contenían este marcador aunque la concentración de GHB estuviera por debajo del umbral establecido para considerar positiva la prueba.

En ocho de esos 14 casos, las circunstancias eran compatibles con un consumo o una administración previa de GHB. Tres estaban relacionados con presuntos delitos: dos robos y una agresión sexual. Las muestras de orina se habían recogido entre 13 y 16 horas después de los hechos.

Estas observaciones indican que la GHB-pentosa puede seguir siendo detectable cuando el propio GHB ya no lo es.

El método también podría ser útil para investigar algunas muertes. En efecto, el GHB puede formarse de manera natural después de la muerte, lo que dificulta la interpretación de los análisis. Entre las muestras de personas fallecidas, 20 contenían una cantidad elevada de GHB sin GHB-pentosa. Otras cuatro presentaban ambas sustancias. Esta diferencia podría ayudar a distinguir entre la ingestión antes de la muerte y la formación posterior, aunque por sí sola todavía no constituye una prueba suficiente.

Otra ventaja: la GHB-pentosa puede detectarse con equipos que ya se utilizan en los laboratorios de toxicología. El equipo de Zúrich ha empezado a incorporar este análisis a sus pruebas cuando se sospecha una exposición.

Los investigadores aún deben determinar la fiabilidad de este marcador y durante cuánto tiempo sigue siendo detectable en cada persona.