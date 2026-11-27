Zwei Gorillas fanden gemeinsam eine erstaunliche Lösung, um Futter zu erreichen, das eigentlich unerreichbar war.

Im zoologischen Park von Ramat Gan in Israel wurden zwei weibliche Westliche Flachlandgorillas in einer ungewöhnlichen Situation gefilmt. Um Blätter zu erreichen, die weit über ihren Köpfen hingen, bündelten sie ihre Kräfte. Forschende der Universität Tel Aviv beschrieben dieses Verhalten in der Zeitschrift Primates.

Amelia und Lisha bilden freiwillig eine lebendige Leiter, um einen Ast zu erreichen.

Bildnachweis: Universität Tel Aviv

Die am besten dokumentierte Szene stammt aus dem September 2024. Amelia klettert auf einen Felsen unter einem Baum, dann kommt Lisha zu ihr. Sie geht auf alle viere und steht so stabil, dass Amelia auf ihren Rücken klettern kann. Als Amelia sich aufrichtet, gelingt es ihr, einen etwa 4,5 Meter über dem Boden befindlichen Ast zu greifen und abzubrechen.

Der Baum war von einem Elektrozaun umgeben, der die Gorillas daran hinderte, direkt am Stamm hinaufzuklettern. Auch der Felsen reichte nicht aus, um die Blätter zu erreichen. Erst durch die Kombination aus dem Felsen und Lishas Rücken konnten sie dieses Hindernis überwinden.

Dieses Verhalten ist keine Vorführung, die sie von den Tierpflegern gelernt haben. Die beiden Weibchen, die Halbschwestern sind, waren für dieses Manöver nicht trainiert worden. Die Wissenschaftler fanden drei Vorfälle mit denselben Tieren aus den Jahren 2021, 2024 und 2025. Die Rollenverteilung blieb dabei gleich.

Ein Detail aus dem Juni 2025 ist besonders bemerkenswert. Lisha ging auf Amelia zu und bot ihr spontan ihren Rücken an, ohne dass ihre Partnerin sie schob oder in diese Position brachte. Die Forschenden sehen darin einen Hinweis auf freiwillige Beteiligung und nicht darauf, dass ein Artgenosse einfach als Trittstufe benutzt wird.

Die Zusammenarbeit ging jedoch nicht immer mit einer Teilung der Mahlzeit einher. Nach der Szene von 2024 fraßen die beiden Gorillas friedlich gemeinsam die erlangten Pflanzen. 2025 fraß Amelia das Futter allein. Sie können also zusammenarbeiten, um einen Ast zu erreichen, ohne anschließend unbedingt die Ernte zu teilen.

Eine weitere Besonderheit: Amelia und Lisha sind im Alltag keine besonders engen Gefährtinnen. Sie schlafen in getrennten Bereichen und pflegen sich nur selten gegenseitig. Ihre Zusammenarbeit zeigt, dass eine sehr enge Beziehung nicht immer nötig ist, um gemeinsam etwas zu erreichen.

Diese Beobachtungen beschränken sich auf zwei Tiere und drei Vorfälle. Anhand der Videos lässt sich nicht feststellen, ob die Gorillas ihr Vorgehen geplant oder unauffällige Signale ausgetauscht haben. Die Forschenden wünschen sich insbesondere Tonaufnahmen und systematischere Beobachtungen, um zu verstehen, wie die Tiere sich koordinieren.