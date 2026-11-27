Dois gorilas encontraram juntos uma solução surpreendente para alcançar comida que parecia inacessível.

No parque zoológico de Ramat Gan, em Israel, duas fêmeas de gorila-das-planícies-ocidentais foram filmadas numa situação invulgar. Para apanhar folhas que estavam bem acima das suas cabeças, juntaram forças. Os investigadores da Universidade de Tel Aviv descreveram este comportamento na revista Primates.

Amelia e Lisha formam voluntariamente uma escada viva para alcançar um ramo.

Crédito: Universidade de Tel Aviv

A cena mais bem documentada remonta a setembro de 2024. Amelia sobe para uma rocha situada debaixo de uma árvore e Lisha junta-se a ela. Esta fica de quatro, com estabilidade suficiente para Amelia subir para as suas costas. Ao erguer-se, Amelia consegue agarrar e partir um ramo situado a cerca de 4,5 metros do chão.

A árvore estava rodeada por uma cerca elétrica que impedia os gorilas de treparem diretamente pelo tronco. A rocha também não era suficiente para alcançar as folhas. Foi a combinação da rocha com as costas de Lisha que permitiu ultrapassar esse obstáculo.

Este comportamento não é um número aprendido com os tratadores. As duas fêmeas, que são meias-irmãs, não receberam qualquer treino para executar esta manobra. Os cientistas identificaram três episódios com os mesmos animais, em 2021, 2024 e 2025. Os papéis de cada uma mantiveram-se iguais.

Um pormenor observado em junho de 2025 chama especialmente a atenção. Lisha aproximou-se de Amelia e ofereceu espontaneamente as costas, sem que a companheira a empurrasse ou a colocasse nessa posição. Os investigadores veem nisto um indício de participação voluntária, em vez do simples uso de outra gorila como degrau.

Ainda assim, a cooperação não era sempre acompanhada pela partilha da comida. Depois da cena de 2024, as duas gorilas comeram tranquilamente os vegetais que tinham obtido. Em 2025, Amelia comeu sozinha. Assim, podem agir em conjunto para alcançar um ramo sem necessariamente partilharem depois o que conseguiram.

Outra particularidade: Amelia e Lisha não são particularmente próximas no dia a dia. Dormem em espaços separados e raramente se tratam uma à outra. A colaboração mostra que nem sempre é necessária uma relação muito próxima para realizar uma ação em conjunto.

Estas observações limitam-se a dois animais e três episódios. Os vídeos não permitem saber se os gorilas planearam a ação ou trocaram sinais discretos. Os investigadores querem obter gravações de som e observações mais sistemáticas para compreender como se coordenam.