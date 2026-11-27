Dos gorilas encontraron juntas una solución sorprendente para alcanzar comida que parecía inaccesible.

En el parque zoológico de Ramat Gan, en Israel, dos hembras de gorila occidental de llanura fueron grabadas en una situación inusual. Para alcanzar unas hojas situadas muy por encima de sus cabezas, aunaron fuerzas. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv describieron este comportamiento en la revista Primates.

Amelia y Lisha forman voluntariamente una escalera viviente para alcanzar una rama.

Crédito: Universidad de Tel Aviv

La escena mejor documentada se remonta a septiembre de 2024. Amelia sube a una roca situada bajo un árbol y luego Lisha se acerca. Esta se pone a cuatro patas, lo bastante estable para que Amelia se suba a su espalda. Al incorporarse, Amelia logra agarrar y romper una rama situada a unos 4,5 metros del suelo.

El árbol estaba rodeado por una barrera eléctrica que impedía a los gorilas trepar directamente por el tronco. La roca tampoco bastaba para alcanzar las hojas. La combinación de la roca y la espalda de Lisha permitió superar ese obstáculo.

Este comportamiento no es un truco aprendido de sus cuidadores. Las dos hembras, que son medio hermanas, no habían recibido ningún entrenamiento para realizar esta maniobra. Los científicos encontraron tres episodios en los que participaron los mismos animales, en 2021, 2024 y 2025. Sus papeles se mantuvieron iguales.

Un detalle observado en junio de 2025 llama especialmente la atención. Lisha se acercó a Amelia y le ofreció espontáneamente su espalda, sin que su compañera la empujara ni la colocara en esa posición. Los investigadores lo consideran un indicio de participación voluntaria, en lugar del simple uso de otra gorila como escalón.

Sin embargo, la cooperación no iba acompañada siempre de un reparto de la comida. Después de la escena de 2024, las dos gorilas comieron tranquilamente los vegetales que habían obtenido. En 2025, Amelia consumió la comida sola. Por tanto, pueden actuar juntas para alcanzar una rama sin necesariamente compartir después lo que consiguen.

Otra particularidad: Amelia y Lisha no tienen una relación especialmente cercana en su vida cotidiana. Duermen en espacios separados y rara vez se acicalan mutuamente. Su colaboración demuestra que no siempre hace falta una relación muy estrecha para llevar a cabo una acción conjunta.

Estas observaciones se limitan a dos animales y tres episodios. Los videos no permiten saber si los gorilas prepararon su acción o intercambiaron señales discretas. Los investigadores esperan conseguir grabaciones de sonido y realizar observaciones más sistemáticas para entender cómo se coordinan.