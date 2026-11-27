Deux gorilles ont trouvé ensemble une solution étonnante pour atteindre de la nourriture pourtant inaccessible.

Au parc zoologique de Ramat Gan, en Israël, deux femelles gorilles des plaines de l'Ouest ont été filmées dans une situation inhabituelle. Pour attraper des feuilles situées bien au-dessus de leurs têtes, elles ont associé leurs forces. Les chercheurs de l'université de Tel-Aviv ont décrit ce comportement dans la revue Primates.

Amelia et Lisha forment volontairement une échelle vivante pour attraper une branche.

Crédit : Université de Tel Aviv

La scène la mieux documentée remonte à septembre 2024. Amelia monte sur un rocher placé sous un arbre, puis Lisha la rejoint. Cette dernière se tient à quatre pattes, suffisamment stable pour qu'Amelia grimpe sur son dos. En se redressant, Amelia parvient à saisir et casser une branche située à environ 4,5 mètres du sol.

L'arbre était entouré d'une barrière électrique empêchant les gorilles de grimper directement sur son tronc. Le rocher ne suffisait pas non plus à atteindre les feuilles. C'est l'association du rocher et du dos de Lisha qui a permis de franchir cet obstacle.

Ce comportement n'a rien d'un numéro appris auprès des soigneurs. Les deux femelles, qui sont demi-sœurs, n'avaient reçu aucun entraînement pour réaliser cette manœuvre. Les scientifiques ont retrouvé trois épisodes impliquant les mêmes animaux, en 2021, 2024 et 2025. Leurs rôles sont restés identiques.

Un détail observé en juin 2025 retient particulièrement l'attention. Lisha s'est approchée d'Amelia et a présenté spontanément son dos, sans que sa partenaire la pousse ou la place dans cette position. Les chercheurs y voient un indice de participation volontaire, plutôt que la simple utilisation d'un congénère comme marchepied.

Pourtant, la coopération ne s'accompagnait pas systématiquement d'un partage du repas. Après la scène de 2024, les deux gorilles ont mangé paisiblement les végétaux obtenus. En 2025, Amelia a consommé seule la nourriture. Elles peuvent donc agir ensemble pour atteindre une branche sans nécessairement en partager ensuite les bénéfices.

Autre particularité : Amelia et Lisha ne sont pas des compagnes particulièrement proches au quotidien. Elles dorment dans des espaces séparés et se toilettent rarement l'une l'autre. Leur collaboration montre qu'une relation très étroite n'est pas toujours nécessaire pour mener une action commune.

Ces observations restent limitées à deux animaux et trois épisodes. Les vidéos ne permettent pas de savoir si les gorilles ont préparé leur action ou échangé des signaux discrets. Les chercheurs souhaitent notamment disposer d'enregistrements sonores et d'observations plus systématiques pour comprendre comment elles se coordonnent.