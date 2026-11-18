Une partie immense de l'histoire de notre planète semble avoir disparu, et des chercheurs pensent avoir retrouvé la cause de cette disparition.

Dans les roches, les couches s'accumulent souvent au fil du temps. Les plus anciennes se trouvent généralement sous des couches plus récentes. Elles gardent ainsi des traces des paysages, des mers et parfois des êtres vivants d'autrefois. Mais à certains endroits, cette succession présente un trou spectaculaire. Des roches très anciennes touchent directement des couches beaucoup plus jeunes.

La Grande Discordance dans le Grand Canyon, en Arizona : des roches anciennes sont recouvertes par des couches sédimentaires beaucoup plus récentes.

Crédit : brewbooks / Wikimedia Commons, voir la licence du fichier.

Le Grand Canyon, aux États-Unis, en offre un exemple célèbre. On y observe des couches déposées il y a environ 540 millions d'années au contact de roches bien plus âgées. Entre les deux, des centaines de millions d'années manquent à l'appel, et jusqu'à plus d'un milliard d'années. Les géologues appellent cette interruption la « Grande Discordance ».

Comment une aussi longue période peut-elle disparaître ? Les roches ne se sont pas formées puis volatilisées.

Une équipe de chercheurs de l'université de Wollongong, en Australie, a exploré une piste située très loin sous nos pieds. Sous la croûte terrestre se trouve une immense épaisseur de roche brûlante, le manteau. Cette matière se déforme et se déplace extrêmement lentement. Ces mouvements peuvent faire monter ou descendre de vastes portions de continents, sur des millions d'années.

Les chercheurs ont reconstitué ces mouvements à l'aide de simulations informatiques. Leurs résultats indiquent que plusieurs anciennes régions continentales auraient été progressivement soulevées. Exposées en hauteur, leurs roches auraient alors subi une longue érosion. Des glaciers ont notamment pu enlever d'importantes épaisseurs de terrain.

Puis le mouvement se serait inversé. Les continents auraient commencé à s'abaisser, permettant à la mer de recouvrir certaines surfaces déjà fortement érodées. De nouveaux dépôts se seraient accumulés par-dessus. Ce mécanisme expliquerait pourquoi des roches très jeunes reposent directement sur des roches bien plus anciennes, sans les couches intermédiaires attendues.

Autre point intéressant : les simulations retrouvent ce scénario dans plusieurs régions où cette "disparition" est connue, notamment en Amérique du Nord, en Europe du Nord et dans le nord de la Chine.

Les chercheurs doivent encore déterminer quelle part de cette disparition revient aux mouvements profonds de la Terre et quelle part revient aux glaciers.