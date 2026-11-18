Uma parte imensa da história do nosso planeta parece ter desaparecido, e pesquisadores acreditam ter encontrado a causa desse desaparecimento.

Nas rochas, as camadas frequentemente se acumulam ao longo do tempo. As mais antigas geralmente ficam sob camadas mais recentes. Assim, elas preservam vestígios das paisagens, dos mares e, às vezes, dos seres vivos do passado. Mas, em alguns lugares, essa sucessão apresenta uma lacuna espetacular. Rochas muito antigas entram em contato diretamente com camadas muito mais jovens.

A Grande Discordância no Grand Canyon, no Arizona: rochas antigas são recobertas por camadas sedimentares muito mais recentes.

Crédito: brewbooks / Wikimedia Commons, consulte a licença do arquivo.

O Grand Canyon, nos Estados Unidos, oferece um exemplo famoso. Ali, observam-se camadas depositadas há cerca de 540 milhões de anos em contato com rochas muito mais antigas. Entre elas, faltam centenas de milhões de anos, e até mais de um bilhão de anos. Os geólogos chamam essa interrupção de «Grande Discordância».

Como um período tão longo pode desaparecer? As rochas não se formaram e depois evaporaram.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Wollongong, na Austrália, explorou uma hipótese situada muito abaixo dos nossos pés. Sob a crosta terrestre há uma imensa espessura de rocha incandescente, o manto. Essa matéria se deforma e se desloca de maneira extremamente lenta. Esses movimentos podem fazer grandes porções dos continentes subirem ou descerem ao longo de milhões de anos.

Os pesquisadores reconstruíram esses movimentos usando simulações computacionais. Seus resultados indicam que várias regiões continentais antigas teriam sido gradualmente elevadas. Expostas em áreas altas, suas rochas teriam sofrido uma longa erosão. Geleiras, em particular, podem ter removido espessas camadas de terreno.

Depois, o movimento teria se invertido. Os continentes teriam começado a baixar, permitindo que o mar recobrisse algumas superfícies já fortemente erodidas. Novos depósitos teriam se acumulado sobre elas. Esse mecanismo explicaria por que rochas muito jovens repousam diretamente sobre rochas muito mais antigas, sem as camadas intermediárias esperadas.

Outro ponto interessante: as simulações reproduzem esse cenário em várias regiões onde esse "desaparecimento" é conhecido, especialmente na América do Norte, no norte da Europa e no norte da China.

Os pesquisadores ainda precisam determinar que parcela desse desaparecimento se deve aos movimentos profundos da Terra e que parcela se deve às geleiras.