Una parte inmensa de la historia de nuestro planeta parece haber desaparecido, y los investigadores creen haber encontrado la causa de esta desaparición.

En las rocas, las capas suelen acumularse con el paso del tiempo. Las más antiguas generalmente se encuentran bajo capas más recientes. Así conservan huellas de los paisajes, los mares y, a veces, los seres vivos de épocas pasadas. Pero en algunos lugares, esta sucesión presenta un vacío espectacular. Rocas muy antiguas entran directamente en contacto con capas mucho más jóvenes.

La Gran Discordancia en el Gran Cañón, en Arizona: rocas antiguas están cubiertas por capas sedimentarias mucho más recientes.

Crédito: brewbooks / Wikimedia Commons, consulta la licencia del archivo.

El Gran Cañón, en Estados Unidos, ofrece un ejemplo famoso. Allí se observan capas depositadas hace unos 540 millones de años en contacto con rocas mucho más antiguas. Entre ambas faltan cientos de millones de años, e incluso más de mil millones de años. Los geólogos llaman a esta interrupción la «Gran Discordancia».

¿Cómo puede desaparecer un período tan largo? Las rocas no se formaron y luego se evaporaron.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Wollongong, en Australia, exploró una pista situada muy por debajo de nuestros pies. Bajo la corteza terrestre se encuentra una inmensa capa de roca ardiente: el manto. Esta materia se deforma y se desplaza extremadamente despacio. Estos movimientos pueden hacer que vastas porciones de los continentes asciendan o desciendan durante millones de años.

Los investigadores reconstruyeron estos movimientos mediante simulaciones informáticas. Sus resultados indican que varias regiones continentales antiguas habrían sido elevadas progresivamente. Al quedar expuestas en altura, sus rocas habrían sufrido una prolongada erosión. En particular, los glaciares pudieron eliminar importantes espesores de terreno.

Después, el movimiento se habría invertido. Los continentes habrían comenzado a hundirse, permitiendo que el mar cubriera algunas superficies ya muy erosionadas. Nuevos sedimentos se habrían acumulado encima. Este mecanismo explicaría por qué rocas muy jóvenes descansan directamente sobre rocas mucho más antiguas, sin las capas intermedias esperadas.

Otro punto interesante: las simulaciones reproducen este escenario en varias regiones donde se conoce esta "desaparición", especialmente en América del Norte, el norte de Europa y el norte de China.

Los investigadores aún deben determinar qué parte de esta desaparición se debe a los movimientos profundos de la Tierra y qué parte a los glaciares.