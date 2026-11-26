Monate nach dem Hantavirus-Ausbruch unter den Passagieren der Hondius verstehen Wissenschaftler besser, wie sich das Virus an Bord verbreitet hat.

Am 1. April 2026 legte das Kreuzfahrtschiff in Ushuaia im Süden Argentiniens ab. Zwei Tage später zeigte ein Reisender die ersten Krankheitssymptome. Am 11. April starb er. Weitere Menschen erkrankten, manche erst mehrere Wochen, nachdem sie das Schiff verlassen hatten. Insgesamt forderte der Ausbruch drei Todesopfer; 13 Fälle wurden registriert.

Hantaviren zirkulieren normalerweise bei bestimmten wild lebenden Nagetieren. Menschen können sich anstecken, wenn sie Staub einatmen, der mit dem Urin oder Kot dieser Tiere verunreinigt ist. Das bei den Erkrankten der Hondius nachgewiesene Andenvirus weist jedoch eine Besonderheit auf: Es kann auch von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Eine entscheidende Frage stellt sich: Haben sich die Passagiere jeweils unabhängig voneinander durch Nagetiere angesteckt, oder hat ein einzelner Reisender das Virus an Bord gebracht?

Ein internationales Team, dem unter anderem Forschende des Institut Pasteur und der Universität Genf angehörten, verglich den Zeitpunkt, zu dem die Symptome auftraten. Besonders aufmerksam wurden sie auf einen spät erkrankten Fall: Die Symptome traten 60 Tage nach der Abreise aus Argentinien auf.

Nach den verfügbaren Daten treten Symptome nach einer Ansteckung durch ein Nagetier spätestens sechs Wochen nach der Infektion auf. Diese Frist war also überschritten. Die Forschenden stellten hingegen fest, dass der Patient engen und längeren Kontakt zu einem anderen Erkrankten gehabt hatte. Diese Hinweise stützen die Vermutung einer Übertragung von Mensch zu Mensch.

Die Wissenschaftler untersuchten außerdem das Erbgut des Virus, das bei zehn Patienten entnommen worden war. Wenn sich ein Virus vermehrt, können kleine Veränderungen in seinem Genom auftreten. Anhand ihrer Untersuchung lassen sich manchmal die Infektionsketten nachvollziehen.

Die bei den Erkrankten gefundenen Viren waren nahezu identisch. Die Ergebnisse deuten daher darauf hin, dass das Virus nur einmal an Bord gelangte und anschließend wiederholt von Mensch zu Mensch übertragen wurde.

Ist das Virus ansteckender geworden? Die Forschenden fanden keine bekannte Mutation, die seine Übertragung von Mensch zu Mensch begünstigt. Die beobachteten Ansteckungen lassen sich weiterhin durch engen und längeren Kontakt erklären.

Eine zweite Studie ergab, dass das Virus der Hondius eng mit dem Virus verwandt war, das 2018 einen Ausbruch in Argentinien verursacht hatte. Viren derselben Linie zirkulierten 2025 noch im Norden Patagoniens.

Die Weltgesundheitsorganisation erklärte den Ausbruch am 2. Juli 2026 für beendet, nachdem mehr als 650 Menschen nachbeobachtet worden waren, die möglicherweise dem Virus ausgesetzt gewesen waren.