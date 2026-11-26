Plusieurs mois après l'épidémie de hantavirus qui a frappé les passagers du Hondius, les scientifiques comprennent mieux comment le virus s'est propagé à bord.

Le 1er avril 2026, ce navire de croisière quittait Ushuaïa, dans le sud de l'Argentine. Deux jours plus tard, un voyageur présentait les premiers symptômes de la maladie. Il décédait le 11 avril. D'autres personnes sont ensuite tombées malades, parfois plusieurs semaines après avoir quitté le bateau. Au total, l'épidémie a fait trois morts pour 13 cas recensés.

Le navire de croisière Hondius, vu de trois quarts avant, dans le Magdalenefjord au Svalbard, le 24 juin 2025.

Photo : Stefan Brending, 2025 Hondius - IMO 9818709 by 2eight - 9SC5017, CC BY-SA 3.0 DE.

Les hantavirus circulent habituellement chez certains rongeurs sauvages. Une personne peut être contaminée en respirant des poussières souillées par l'urine ou les déjections de ces animaux. Cependant, le virus des Andes, identifié chez les malades du Hondius, possède une particularité : il peut également se transmettre entre humains.

Une question déterminante se pose : les passagers ont-ils été contaminés séparément par des rongeurs ou un seul voyageur a-t-il introduit le virus à bord ?

Une équipe internationale, comprenant notamment des chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'Université de Genève, a comparé les dates d'apparition des symptômes. Un cas tardif a particulièrement retenu leur attention : ses symptômes sont apparus 60 jours après le départ d'Argentine.

Or, après une contamination par un rongeur, les symptômes apparaissent au plus tard six semaines après l'infection, selon les données disponibles. Ce délai était donc dépassé. Les chercheurs ont en revanche établi que ce patient avait été en contact étroit et prolongé avec un autre malade. Ces éléments renforcent l'hypothèse d'une transmission entre humains.

Les scientifiques ont également analysé le matériel génétique du virus prélevé chez dix patients. Lorsqu'un virus se multiplie, de petites modifications peuvent apparaître dans son génome. Leur étude permet parfois de retracer les chaînes de contamination.

Les virus retrouvés chez les malades étaient presque identiques. Les résultats indiquent ainsi une seule introduction du virus à bord, suivie de contaminations successives entre humains.

Le virus est-il devenu plus contagieux ? Les chercheurs n'ont identifié aucune mutation connue pour favoriser sa transmission entre humains. Les contaminations observées restent compatibles avec des contacts rapprochés et prolongés.

Une seconde étude a révélé que le virus du Hondius était étroitement apparenté à celui responsable d'une épidémie en Argentine en 2018. Des virus de cette même lignée circulaient encore dans le nord de la Patagonie en 2025.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie terminée le 2 juillet 2026, après le suivi de plus de 650 personnes ayant potentiellement été exposées au virus.