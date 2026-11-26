Varios meses después de la epidemia de hantavirus que afectó a los pasajeros del Hondius, los científicos comprenden mejor cómo se propagó el virus a bordo.

El 1 de abril de 2026, este crucero partió de Ushuaia, en el sur de Argentina. Dos días después, un pasajero presentó los primeros síntomas de la enfermedad. Murió el 11 de abril. Después, otras personas enfermaron, algunas varias semanas después de haber dejado el barco. En total, la epidemia causó tres muertes y se registraron 13 casos.

El crucero Hondius, visto de tres cuartos desde proa, en el Magdalenefjord, en Svalbard, el 24 de junio de 2025.

Foto: Stefan Brending, 2025 Hondius - IMO 9818709 by 2eight - 9SC5017, CC BY-SA 3.0 DE.

Los hantavirus suelen circular entre algunos roedores silvestres. Una persona puede infectarse al respirar polvo contaminado con la orina o los excrementos de estos animales. Sin embargo, el virus de los Andes, identificado en los pacientes del Hondius, tiene una particularidad: también puede transmitirse entre seres humanos.

Se plantea una pregunta clave: ¿los pasajeros se infectaron por separado a través de roedores o un solo pasajero introdujo el virus a bordo?

Un equipo internacional, que incluye a investigadores del Instituto Pasteur y de la Universidad de Ginebra, comparó las fechas en que aparecieron los síntomas. Un caso tardío llamó especialmente su atención: los síntomas aparecieron 60 días después de la salida de Argentina.

Sin embargo, según los datos disponibles, tras infectarse por un roedor, los síntomas aparecen como máximo seis semanas después de la infección. Por tanto, ese plazo ya se había superado. En cambio, los investigadores determinaron que este paciente había tenido un contacto estrecho y prolongado con otro enfermo. Estos datos refuerzan la hipótesis de una transmisión entre seres humanos.

Los científicos también analizaron el material genético del virus obtenido de diez pacientes. Cuando un virus se multiplica, pueden aparecer pequeños cambios en su genoma. Su estudio a veces permite reconstruir las cadenas de contagio.

Los virus hallados en los pacientes eran casi idénticos. Por tanto, los resultados indican que el virus se introdujo una sola vez a bordo, y que después se produjeron contagios sucesivos entre seres humanos.

¿Se ha vuelto más contagioso el virus? Los investigadores no identificaron ninguna mutación conocida que favorezca su transmisión entre seres humanos. Los contagios observados siguen siendo compatibles con contactos estrechos y prolongados.

Un segundo estudio reveló que el virus del Hondius estaba estrechamente emparentado con el responsable de una epidemia en Argentina en 2018. En 2025 todavía circulaban virus de ese mismo linaje en el norte de la Patagonia.

La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la epidemia el 2 de julio de 2026, tras realizar el seguimiento de más de 650 personas que podrían haber estado expuestas al virus.