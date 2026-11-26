Vários meses após a epidemia de hantavírus que atingiu os passageiros do Hondius, os cientistas compreendem melhor como o vírus se propagou a bordo.

Em 1º de abril de 2026, esse navio de cruzeiro partiu de Ushuaia, no sul da Argentina. Dois dias depois, um viajante apresentou os primeiros sintomas da doença. Ele morreu em 11 de abril. Outras pessoas adoeceram em seguida, algumas semanas depois de deixarem o navio. No total, a epidemia causou três mortes entre 13 casos registrados.

O navio de cruzeiro Hondius, visto de frente e de lado, no Magdalenefjord, em Svalbard, em 24 de junho de 2025.

Foto: Stefan Brending, 2025 Hondius - IMO 9818709 by 2eight - 9SC5017, CC BY-SA 3.0 DE.

Os hantavírus costumam circular entre alguns roedores selvagens. Uma pessoa pode ser infectada ao respirar poeira contaminada pela urina ou pelas fezes desses animais. No entanto, o vírus Andes, identificado nos pacientes do Hondius, tem uma particularidade: também pode ser transmitido entre seres humanos.

Uma questão decisiva se coloca: os passageiros foram infectados separadamente por roedores ou um único viajante introduziu o vírus a bordo?

Uma equipe internacional, que incluiu pesquisadores do Instituto Pasteur e da Universidade de Genebra, comparou as datas de início dos sintomas. Um caso tardio chamou especialmente a atenção: os sintomas surgiram 60 dias após a partida da Argentina.

No entanto, de acordo com os dados disponíveis, após a infecção por um roedor, os sintomas surgem no máximo seis semanas depois. Esse prazo, portanto, já havia sido ultrapassado. Os pesquisadores, por outro lado, determinaram que esse paciente havia tido contato próximo e prolongado com outra pessoa doente. Esses elementos reforçam a hipótese de transmissão entre seres humanos.

Os cientistas também analisaram o material genético do vírus coletado de dez pacientes. Quando um vírus se multiplica, podem surgir pequenas alterações em seu genoma. O estudo dessas alterações às vezes permite rastrear as cadeias de infecção.

Os vírus encontrados nos pacientes eram quase idênticos. Os resultados indicam, assim, que o vírus foi introduzido a bordo uma única vez, seguido por transmissões sucessivas entre seres humanos.

O vírus se tornou mais contagioso? Os pesquisadores não identificaram nenhuma mutação conhecida por favorecer sua transmissão entre seres humanos. As infecções observadas são compatíveis com contatos próximos e prolongados.

Um segundo estudo revelou que o vírus do Hondius era estreitamente aparentado ao responsável por uma epidemia na Argentina em 2018. Vírus dessa mesma linhagem ainda circulavam no norte da Patagônia em 2025.

A Organização Mundial da Saúde declarou a epidemia encerrada em 2 de julho de 2026, após o acompanhamento de mais de 650 pessoas que potencialmente haviam sido expostas ao vírus.