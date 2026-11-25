Im alten Ägypten wurden Katzen mit Bastet, einer Schutzgöttin, in Verbindung gebracht. Tausende dieser Tiere wurden mumifiziert, um als religiöse Opfergaben zu dienen. Was ein Forscherteam über die Behandlung herausgefunden hat, die ihnen zu Lebzeiten zuteilwurde, dürfte überraschen.

Ein Team unter der Leitung des Archäozoologen Wim Van Neer vom Königlichen Belgischen Institut für Naturwissenschaften untersuchte 131 Schädel mumifizierter Katzen. Sie werden seit dem 19. Jahrhundert im Naturhistorischen Museum Wien in Österreich aufbewahrt und stammen aus einem Heiligtum nahe Beni Hassan im Niltal.

Fünf Mumien altägyptischer Katzen in einer Vitrine im Louvre in Paris.

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Die Forschenden stellten fest, dass 81 dieser Tiere, also fast 62 Prozent, mindestens eine Anomalie an Knochen oder Zähnen aufwiesen. Einige hatten Zähne verloren oder litten an Zahnfleischerkrankungen. Bei anderen fanden sich kleine Vertiefungen auf der Schädeloberfläche, die auf Infektionen hindeuten könnten.

Noch beunruhigender ist, dass 14 Schädel Spuren von Verletzungen aufweisen. Einige Durchbohrungen stammen wahrscheinlich von Bissen anderer Katzen. Andere Verletzungen scheinen durch Schläge mit einem scharfen Werkzeug oder einem stumpfen Gegenstand verursacht worden zu sein.

An einigen Knochen beobachteten die Forschenden Anzeichen der Heilung. Die Tiere hatten ihre Verletzungen also überlebt. Andere Schläge könnten dazu gedient haben, die Katzen vor der Mumifizierung zu töten.

Ägyptische Katzenstatuetten, die mit der Göttin Bastet in Verbindung gebracht werden, in einer Vitrine im Louvre.

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Warum wiesen so viele dieser Tiere Verletzungen oder Krankheiten auf? Die Forschenden vermuten, dass sie in Gefangenschaft gehalten wurden, wo die Bedingungen Kämpfe und die Ausbreitung von Infektionen begünstigten.

Die Sammlung umfasst außerdem sieben Schädel von Sumpfkatzen (Felis chaus), einer wild lebenden Art, die gewöhnlich größer ist als die Hauskatze. Sechs von ihnen weisen Anomalien auf, was darauf hindeutet, dass diese Katzen unter ähnlichen Bedingungen in Gefangenschaft lebten.

Die Analyse der chemischen Zusammensetzung der Knochen zeigt jedoch Unterschiede zwischen den beiden Katzengruppen. Die Sumpfkatzen wurden wahrscheinlich in freier Wildbahn gefangen, statt über mehrere Generationen in Gefangenschaft gezüchtet zu werden.

Die Forschenden bestimmten außerdem das Alter von neun Schädeln mithilfe der Radiokarbonmethode. Acht stammen von Tieren, die zwischen 380 und 40 vor unserer Zeitrechnung starben. Der neunte ist älter.

Die Sammlung besteht hauptsächlich aus erwachsenen Tieren. In anderen Mumienfunden überwiegen dagegen junge Katzen.