En el antiguo Egipto, los gatos estaban asociados con Bastet, una diosa protectora. Miles de estos animales eran momificados para servir como ofrendas religiosas. Lo que un equipo de investigadores descubrió sobre el trato que recibían cuando estaban vivos resulta sorprendente.

Un equipo dirigido por el arqueozoólogo Wim Van Neer, del Real Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica, estudió 131 cráneos de gatos momificados. Conservados desde el siglo XIX en el Museo de Historia Natural de Viena, en Austria, proceden de un santuario situado cerca de Beni Hassan, en el valle del Nilo.

Cinco momias de gatos del antiguo Egipto expuestas en una vitrina del Museo del Louvre, en París.

Crédito: Zubro / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

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Los investigadores constataron que 81 de estos animales, casi el 62 %, presentaban al menos una anomalía ósea o dental. Algunos habían perdido dientes o padecían enfermedades de las encías. Otros presentaban pequeñas cavidades en la superficie del cráneo, que podrían ser indicios de infecciones.

Más inquietante aún: 14 cráneos muestran señales de traumatismos. Algunas perforaciones probablemente corresponden a mordeduras entre felinos. Otras lesiones parecen haber sido causadas por golpes con un instrumento afilado o un objeto contundente.

En algunos huesos, los investigadores observaron señales de cicatrización. Por tanto, los animales habían sobrevivido a sus heridas. Es posible que otros golpes se infligieran para matar a los gatos antes de momificarlos.

Estatuillas egipcias de gatos asociadas con la diosa Bastet, expuestas en una vitrina del Museo del Louvre.

Crédito: Yair Haklai / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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¿Por qué tantos de estos animales presentaban heridas o enfermedades? Los investigadores sospechan que se mantenían en cautividad, en condiciones que favorecían los enfrentamientos y la propagación de infecciones.

La colección también incluye siete cráneos de gatos de los pantanos (Felis chaus), una especie salvaje que suele ser más grande que el gato doméstico. Seis de ellos presentan anomalías, lo que indica que estos felinos vivían en condiciones de cautividad similares.

Sin embargo, el análisis de la composición química de los huesos revela diferencias entre los dos grupos de felinos. Probablemente, los gatos de los pantanos se capturaban en estado salvaje en lugar de criarse en cautividad durante varias generaciones.

Los investigadores también dataron nueve cráneos mediante carbono 14. Ocho corresponden a animales que murieron entre 380 y 40 antes de nuestra era. El noveno es de un período más antiguo.

La colección está compuesta principalmente por adultos, a diferencia de otros conjuntos de momias en los que predominan los gatos jóvenes.