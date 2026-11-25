Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient associés à Bastet, une déesse protectrice. Des milliers de ces animaux étaient momifiés pour servir d'offrandes religieuses. Ce qu'une équipe de chercheurs a découvert sur le traitement qui leur était réservé quand ils étaient vivants a de quoi surprendre.

Une équipe dirigée par l'archéozoologue Wim Van Neer, de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, a étudié 131 crânes de chats momifiés. Conservés depuis le XIXe siècle au Musée d'histoire naturelle de Vienne, en Autriche, ils proviennent d'un sanctuaire situé près de Beni Hassan, dans la vallée du Nil.

Cinq momies de chats de l'Égypte antique exposées dans une vitrine du musée du Louvre, à Paris.

Crédit : Zubro / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

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Les chercheurs ont constaté que 81 de ces animaux, soit près de 62 %, présentaient au moins une anomalie osseuse ou dentaire. Certains avaient perdu des dents ou souffraient de maladies des gencives. D'autres présentaient de petites cavités à la surface du crâne, pouvant témoigner d'infections.

Plus troublant encore, 14 crânes portent des traces de traumatismes. Certaines perforations correspondent probablement à des morsures entre félins. D'autres blessures semblent avoir été provoquées par des coups portés avec un instrument tranchant ou un objet contondant.

Sur certains os, les chercheurs ont observé des signes de cicatrisation. Les animaux avaient donc survécu à leurs blessures. D'autres coups pourraient avoir été portés pour tuer les chats avant leur momification.

Statuettes égyptiennes de chats associées à la déesse Bastet, présentées dans une vitrine du musée du Louvre.

Crédit : Yair Haklai / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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Pourquoi ces animaux étaient-ils si nombreux à présenter des blessures ou des maladies ? Les chercheurs soupçonnent qu'ils étaient maintenus en captivité, dans des conditions favorisant les affrontements et la propagation des infections.

La collection comprend également sept crânes de chats des marais (Felis chaus), une espèce sauvage généralement plus grande que le chat domestique. Six d'entre eux présentent des anomalies, indiquant que ces félins connaissaient des conditions de captivité similaires.

L'analyse de la composition chimique des os révèle toutefois des différences entre les deux groupes de félins. Les chats des marais auraient probablement été capturés dans la nature plutôt qu'élevés en captivité sur plusieurs générations.

Les chercheurs ont aussi daté neuf crânes au carbone 14. Huit correspondent à des animaux morts entre 380 et 40 avant notre ère. Le neuvième remonte à une période plus ancienne.

La collection comprend principalement des adultes, contrairement à d'autres ensembles de momies où les jeunes chats sont majoritaires.