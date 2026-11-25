No antigo Egito, os gatos eram associados a Bastet, uma deusa protetora. Milhares desses animais eram mumificados para servir como oferendas religiosas. O que uma equipe de pesquisadores descobriu sobre o tratamento que recebiam quando estavam vivos pode surpreender.

Uma equipe liderada pelo arqueozoólogo Wim Van Neer, do Instituto Real de Ciências Naturais da Bélgica, estudou 131 crânios de gatos mumificados. Conservados desde o século XIX no Museu de História Natural de Viena, na Áustria, eles vêm de um santuário situado perto de Beni Hassan, no vale do Nilo.

Cinco múmias de gatos do antigo Egito expostas em uma vitrine do Museu do Louvre, em Paris.

Crédito: Zubro / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

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Os pesquisadores constataram que 81 desses animais, ou quase 62%, apresentavam pelo menos uma anomalia óssea ou dentária. Alguns haviam perdido dentes ou sofriam de doenças gengivais. Outros tinham pequenas cavidades na superfície do crânio, que podem indicar infecções.

Mais perturbador ainda: 14 crânios apresentam marcas de traumatismos. Algumas perfurações provavelmente correspondem a mordidas entre felinos. Outros ferimentos parecem ter sido provocados por golpes desferidos com um instrumento cortante ou um objeto contundente.

Em alguns ossos, os pesquisadores observaram sinais de cicatrização. Portanto, os animais sobreviveram aos ferimentos. Outros golpes podem ter sido desferidos para matar os gatos antes da mumificação.

Estatuetas egípcias de gatos associadas à deusa Bastet, expostas em uma vitrine do Museu do Louvre.

Crédito: Yair Haklai / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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Por que tantos desses animais apresentavam ferimentos ou doenças? Os pesquisadores suspeitam que eram mantidos em cativeiro, em condições que favoreciam confrontos e a propagação de infecções.

A coleção também inclui sete crânios de gatos-do-pântano (Felis chaus), uma espécie selvagem geralmente maior que o gato doméstico. Seis deles apresentam anomalias, indicando que esses felinos viviam em condições de cativeiro semelhantes.

A análise da composição química dos ossos, porém, revela diferenças entre os dois grupos de felinos. Os gatos-do-pântano provavelmente eram capturados na natureza, em vez de serem criados em cativeiro por várias gerações.

Os pesquisadores também dataram nove crânios por meio do carbono 14. Oito correspondem a animais que morreram entre 380 e 40 antes da nossa era. O nono remonta a um período mais antigo.

A coleção é composta principalmente por adultos, ao contrário de outros conjuntos de múmias, nos quais os gatos jovens são maioria.