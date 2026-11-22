Im September 2022 ließ die NASA ihre DART-Sonde auf Dimorphos prallen, einen kleinen Asteroiden, der einen anderen Asteroiden namens Didymos umkreist. Ziel war nicht, ihn zu zerstören, sondern zu prüfen, ob ein Aufprall seine Bahn verändern kann. Seitdem bleibt eine Frage offen: Was ist tatsächlich auf seiner Oberfläche geschehen?

Animation des Einschlags von DART auf Dimorphos am 26. September 2022.

Bild: ESA

Die europäische Mission Hera ist inzwischen vor Ort, um Nachforschungen anzustellen. Die Europäische Weltraumorganisation stellte am 17. November 2026 mehrere Nahaufnahmen vor. Eines der Bilder zeigt Didymos aus nur 28,5 km Entfernung mit Details von etwa 2,7 Metern pro Pixel.

Zu erkennen sind unter anderem eine Kreisel-Form und ein Wulst rund um den Äquator. Didymos dreht sich in 2,2 Stunden einmal um die eigene Achse. Durch diese schnelle Rotation könnten Steine und Kies zu seinem Äquator wandern und so zur Entstehung dieser Erhebung beitragen.

Hera hat auch ein Instrument an Bord, das das reflektierte Licht in 25 Farbbändern untersucht, von denen manche für das menschliche Auge unsichtbar sind. So können Wissenschaftler diese Signaturen mit denen von Mineralien und Meteoriten vergleichen, die auf der Erde untersucht wurden.

Multispektralbild des Asteroiden Didymos, aufgenommen von Hera HyperScout H. Dieses Bild kombiniert 25 Farben, um die Zusammensetzung der Asteroidenoberfläche zu untersuchen und die Materialien zu bestimmen, aus denen sie besteht. Es wurde am 6. November 2026 aus einer Entfernung von 28,5 km aufgenommen.

Bild: ESA

Eine weitere Kamera erfasst die von den Gesteinsbrocken abgegebene Wärme. Die Temperaturen und ihre Veränderungen helfen dabei, massive Blöcke, poröse Materialien und Staub zu unterscheiden. Diese Wärmebildansicht zeigt sogar Dimorphos fast vollständig, während der kleine Asteroid auf gewöhnlichen Bildern größtenteils im Schatten verborgen bleibt.

Der Einschlag von DART mit etwa 6,1 km pro Sekunde verkürzte die Zeit, die Dimorphos für einen Umlauf um Didymos benötigt, um etwa 33 Minuten. Die Veränderung war größer als erwartet, doch ihre genaue Ursache muss noch geklärt werden.

Die Wissenschaftler wollen insbesondere herausfinden, ob der Zusammenstoß einen Krater gerissen oder die Form von Dimorphos umfassender verändert hat. Seine Masse, sein innerer Aufbau und die herausgeschleuderten Trümmer können stark beeinflussen, wie ein Asteroid auf einen Einschlag reagiert. Diese Erkenntnisse helfen dabei, eine mögliche Ablenkung eines Objekts vorzubereiten, das die Erde bedroht.

Die ESA kündigt für den 25. November detailliertere Bilder der beiden Asteroiden an. In den folgenden Monaten soll Hera ihre Nahbeobachtungen fortsetzen und zwei kleine Sonden aussetzen. Sie sollen das System aus der Nähe untersuchen und schließlich versuchen, auf seiner Oberfläche zu landen.