En septembre 2022, la NASA avait envoyé sa sonde DART percuter Dimorphos, un petit astéroïde qui tourne autour d'un autre, Didymos. Le but n'était pas de le détruire, mais de vérifier si un choc pouvait modifier sa trajectoire. Depuis, une question demeure : que s'est-il réellement passé à sa surface ?

Animation de l'impact de DART sur Dimorphos le 26 septembre 2022.

Image ESA

La mission européenne Hera est désormais sur place pour enquêter. L'Agence spatiale européenne a présenté le 17 novembre 2026 plusieurs observations rapprochées. L'une des images montre Didymos à seulement 28,5 km de distance, avec des détails d'environ 2,7 mètres par pixel.

On distingue notamment une forme de toupie et un bourrelet autour de son équateur. Didymos effectue un tour sur lui-même en 2,2 heures. Cette rotation rapide pourrait déplacer des pierres et des graviers vers son équateur, contribuant à former ce relief.

Hera emporte aussi un instrument qui examine la lumière réfléchie dans 25 bandes de couleurs, dont certaines sont invisibles à l'œil humain. Les scientifiques peuvent ainsi comparer ces signatures à celles de minéraux et de météorites étudiés sur Terre.

Image multispectrale de l'astéroïde Didymos prise par Hera HyperScout H. Cette image combine 25 couleurs pour analyser la composition de la surface de l'astéroïde et identifier les matériaux qui la composent. Elle a été acquise le 6 novembre 2026 à une distance de 28,5 km.

Image ESA

Une autre caméra observe la chaleur émise par les roches. Les températures et leur évolution aident à distinguer les blocs solides, les matériaux poreux et les poussières. Cette vision thermique révèle même Dimorphos presque entièrement, alors que le petit astéroïde reste largement caché dans l'ombre sur les images ordinaires.

L'impact de DART, à environ 6,1 km par seconde, a raccourci d'environ 33 minutes le temps nécessaire à Dimorphos pour faire le tour de Didymos. Le changement a été plus important que prévu, mais sa cause exacte doit encore être précisée.

Les scientifiques cherchent notamment à déterminer si la collision a creusé un cratère ou transformé plus largement la forme de Dimorphos. Sa masse, sa structure interne et les débris expulsés peuvent changer fortement la réaction d'un astéroïde à un choc. Ces informations aideront à préparer une éventuelle déviation d'un objet menaçant la Terre.

L'ESA annonce pour le 25 novembre des images plus détaillées des deux astéroïdes. Dans les mois suivants, Hera doit poursuivre ses observations rapprochées et déployer deux petites sondes, destinées à examiner le système de plus près et, à terme, à tenter de se poser sur sa surface.