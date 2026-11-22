En septiembre de 2022, la NASA envió su sonda DART para que impactara contra Dimorphos, un pequeño asteroide que orbita alrededor de otro, Didymos. El objetivo no era destruirlo, sino comprobar si un impacto podía modificar su trayectoria. Desde entonces, queda una pregunta: ¿qué ocurrió realmente en su superficie?

Animación del impacto de DART contra Dimorphos el 26 de septiembre de 2022.

Imagen ESA

La misión europea Hera ya está allí para investigar. La Agencia Espacial Europea presentó el 17 de noviembre de 2026 varias observaciones a corta distancia. Una de las imágenes muestra Didymos desde apenas 28,5 km, con detalles de unos 2,7 metros por píxel.

Se distingue, en particular, una forma de peonza y un abultamiento alrededor de su ecuador. Didymos gira sobre sí mismo cada 2,2 horas. Esta rápida rotación podría desplazar rocas y grava hacia su ecuador, contribuyendo a formar este relieve.

Hera también lleva un instrumento que examina la luz reflejada en 25 bandas de color, algunas de ellas invisibles para el ojo humano. Así, los científicos pueden comparar estas señales con las de minerales y meteoritos estudiados en la Tierra.

Imagen multiespectral del asteroide Didymos tomada por Hera HyperScout H. Esta imagen combina 25 colores para analizar la composición de la superficie del asteroide e identificar los materiales que la forman. Se captó el 6 de noviembre de 2026 desde una distancia de 28,5 km.

Imagen ESA

Otra cámara observa el calor que emiten las rocas. Las temperaturas y su evolución ayudan a distinguir los bloques sólidos, los materiales porosos y el polvo. Esta visión térmica incluso muestra Dimorphos casi por completo, aunque el pequeño asteroide permanece en gran parte oculto en la sombra en las imágenes convencionales.

El impacto de DART, a unos 6,1 km por segundo, redujo en aproximadamente 33 minutos el tiempo que Dimorphos tarda en orbitar Didymos. El cambio fue mayor de lo previsto, pero aún hay que precisar su causa exacta.

Los científicos buscan determinar, en particular, si la colisión excavó un cráter o transformó de forma más amplia la silueta de Dimorphos. Su masa, su estructura interna y los fragmentos expulsados pueden alterar considerablemente la reacción de un asteroide a un impacto. Esta información ayudará a preparar la posible desviación de un objeto que amenace la Tierra.

La ESA anuncia para el 25 de noviembre imágenes más detalladas de los dos asteroides. Durante los meses siguientes, Hera continuará sus observaciones a corta distancia y desplegará dos pequeñas sondas, destinadas a examinar el sistema más de cerca y, con el tiempo, intentar aterrizar en su superficie.