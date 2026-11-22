Em setembro de 2022, a NASA enviou a sua sonda DART para colidir com Dimorphos, um pequeno asteroide que orbita outro, Didymos. O objetivo não era destruí-lo, mas verificar se um impacto poderia alterar a sua trajetória. Desde então, permanece uma pergunta: o que aconteceu realmente à sua superfície?

Animação do impacto da DART em Dimorphos, em 26 de setembro de 2022.

Imagem ESA

A missão europeia Hera está agora no local para investigar. A Agência Espacial Europeia apresentou, em 17 de novembro de 2026, várias observações de perto. Uma das imagens mostra Didymos a apenas 28,5 km de distância, com detalhes de cerca de 2,7 metros por píxel.

É possível distinguir uma forma de pião e uma saliência à volta do seu equador. Didymos completa uma rotação sobre si mesmo em 2,2 horas. Esta rotação rápida pode deslocar pedras e cascalho em direção ao equador, contribuindo para formar este relevo.

A Hera transporta também um instrumento que analisa a luz refletida em 25 bandas de cores, algumas das quais são invisíveis ao olho humano. Assim, os cientistas podem comparar estas assinaturas com as de minerais e meteoritos estudados na Terra.

Imagem multiespectral do asteroide Didymos captada pelo Hera HyperScout H. Esta imagem combina 25 cores para analisar a composição da superfície do asteroide e identificar os materiais que a constituem. Foi captada em 6 de novembro de 2026, a uma distância de 28,5 km.

Imagem ESA

Outra câmara observa o calor emitido pelas rochas. As temperaturas e a sua evolução ajudam a distinguir blocos sólidos, materiais porosos e poeiras. Esta visão térmica revela até Dimorphos quase por completo, embora o pequeno asteroide permaneça em grande parte escondido na sombra nas imagens comuns.

O impacto da DART, a cerca de 6,1 km por segundo, reduziu em cerca de 33 minutos o tempo que Dimorphos demora a orbitar Didymos. A alteração foi maior do que o previsto, mas ainda é necessário determinar melhor a sua causa exata.

Os cientistas procuram, nomeadamente, determinar se a colisão abriu uma cratera ou alterou de forma mais ampla a forma de Dimorphos. A sua massa, estrutura interna e os detritos expelidos podem alterar significativamente a reação de um asteroide a um impacto. Estas informações ajudarão a preparar um eventual desvio de um objeto que ameace a Terra.

A ESA anuncia para 25 de novembro imagens mais detalhadas dos dois asteroides. Nos meses seguintes, a Hera deverá continuar as observações de perto e lançar duas pequenas sondas, destinadas a examinar o sistema mais de perto e, por fim, tentar pousar na sua superfície.