Die Hitzewellen, die wir in letzter Zeit erlebt haben, könnten im Vergleich zu manchen Hitzewellen der Zukunft kurz erscheinen.

In den vergangenen Jahren haben Hitzeperioden den Alltag von Millionen Menschen bereits beeinträchtigt. Eine neue Studie zeigt jedoch, dass ihre Rekorde im Laufe dieses Jahrhunderts weit übertroffen werden könnten. Dabei geht es nicht nur um höhere Temperaturen: Manche Hitzeperioden könnten sich über mehrere Monate hinziehen.

Um dieses Risiko zu verstehen, untersuchte ein internationales Team 22 außergewöhnliche Hitzewellen, die zwischen 2010 und 2023 auftraten. Sie betrafen unter anderem Europa, Australien, China und mehrere Regionen Afrikas. Anschließend verglichen die Forschenden diese Ereignisse mit den Ergebnissen von Klimasimulationen, die bis zum Jahr 2100 reichen.

Eine Hitzewelle beschränkt sich nicht auf den Tag, an dem das Thermometer seinen Höchstwert anzeigt. Auch ihre Dauer spielt eine Rolle, ebenso wie die betroffene Fläche und die im Laufe der Tage angesammelte Wärmemenge. Weniger intensive, aber anhaltende Hitze kann die Bevölkerung, die Landwirtschaft und die Infrastruktur daher stark belasten.

Genau diese Kombination bereitet den Forschenden Sorgen. In Szenarien, in denen die Treibhausgasemissionen hoch bleiben, ergeben die Simulationen deutlich längere und ausgedehntere Ereignisse als die, die zuletzt beobachtet wurden.

In Europa zeigen die Modelle Perioden, die sich über mehrere Monate erstrecken könnten. Die Wissenschaftler sprechen von Zeiträumen, in denen die Temperaturen dauerhaft die für die Region üblichen Schwellenwerte überschreiten.

Mit anderen Worten: Die Gefahr hängt nicht allein vom Temperaturhöchstwert ab. Wenn die Temperaturen ungewöhnlich hoch bleiben, haben Gebäude weniger Zeit, sich abzukühlen. Auch der zusätzliche Verbrauch von Wasser und Strom kann sich verlängern.