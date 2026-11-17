Las olas de calor que hemos vivido recientemente podrían parecer cortas frente a algunas olas de calor del futuro.

En los últimos años, varios episodios de calor ya han alterado la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que sus récords podrían superarse ampliamente a lo largo de este siglo. Y no se trata solo de temperaturas más altas: algunos períodos de calor podrían prolongarse durante varios meses.

Para comprender este riesgo, un equipo internacional estudió 22 olas de calor excepcionales ocurridas entre 2010 y 2023. Afectaron especialmente a Europa, Australia, China y varias regiones de África. Después, los investigadores compararon estos acontecimientos con los resultados de simulaciones climáticas que llegan hasta 2100.

Una ola de calor no se resume al día en que el termómetro alcanza su valor máximo. Su duración también cuenta, al igual que la superficie afectada y la cantidad de calor acumulada con el paso de los días. Un calor menos intenso, pero persistente, puede tener así graves consecuencias para los habitantes, los cultivos y las infraestructuras.

Es precisamente esta acumulación la que preocupa a los investigadores. En los escenarios en los que las emisiones de gases de efecto invernadero se mantienen elevadas, las simulaciones producen episodios mucho más largos y extensos que los observados recientemente.

En Europa, los modelos muestran episodios que podrían prolongarse durante varios meses. Los científicos hablan de períodos en los que las temperaturas superan de forma sostenida los umbrales habituales de la región.

En otras palabras, el peligro no depende únicamente del pico de calor. Cuando las temperaturas se mantienen anormalmente altas, los edificios tienen menos tiempo para enfriarse. El consumo excesivo de agua y electricidad también puede prolongarse.