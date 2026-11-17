As ondas de calor que conhecemos recentemente podem parecer curtas diante de algumas ondas de calor do futuro.

Nos últimos anos, episódios de calor já perturbaram o cotidiano de milhões de pessoas. No entanto, um novo estudo mostra que seus recordes podem ser amplamente superados ao longo deste século. E não se trata apenas de temperaturas mais elevadas: alguns períodos de calor podem se prolongar por vários meses.

Para compreender esse risco, uma equipe internacional estudou 22 ondas de calor excepcionais ocorridas entre 2010 e 2023. Elas atingiram especialmente a Europa, a Austrália, a China e várias regiões da África. Em seguida, os pesquisadores compararam esses eventos com os resultados de simulações climáticas que vão até 2100.

Uma onda de calor não se resume ao dia em que o termômetro registra seu valor máximo. Sua duração também conta, assim como a área afetada e a quantidade de calor acumulada ao longo dos dias. Um calor menos intenso, mas persistente, pode pesar fortemente sobre os habitantes, as plantações e as infraestruturas.

É precisamente esse acúmulo que preocupa os pesquisadores. Nos cenários em que as emissões de gases de efeito estufa permanecem elevadas, as simulações produzem episódios muito mais longos e extensos do que os observados recentemente.

Na Europa, os modelos revelam episódios que podem se estender por vários meses. Os cientistas falam de períodos durante os quais as temperaturas ultrapassam de forma persistente os limiares habituais da região.

Em outras palavras, o perigo não depende apenas do pico de calor. Quando as temperaturas permanecem anormalmente elevadas, os edifícios têm menos tempo para esfriar. O aumento do consumo de água e eletricidade também pode se prolongar.