Les canicules que nous avons récemment connues pourraient paraître courtes face à certaines vagues de chaleur de demain.

Ces dernières années, des épisodes de chaleur ont déjà bouleversé le quotidien de millions de personnes. Pourtant, une nouvelle étude montre que leurs records pourraient être largement dépassés au cours de ce siècle. Et il ne s'agit pas seulement de températures plus élevées : certaines périodes de chaleur pourraient se prolonger pendant plusieurs mois.

Pour comprendre ce risque, une équipe internationale a étudié 22 vagues de chaleur exceptionnelles survenues entre 2010 et 2023. Elles ont touché notamment l'Europe, l'Australie, la Chine et plusieurs régions d'Afrique. Les chercheurs ont ensuite comparé ces événements aux résultats de simulations climatiques allant jusqu'en 2100.

Une canicule ne se résume pas au jour où le thermomètre affiche sa valeur maximale. Sa durée compte aussi, tout comme la surface concernée et la quantité de chaleur accumulée au fil des jours. Une chaleur moins intense, mais persistante, peut ainsi peser lourdement sur les habitants, les cultures et les infrastructures.

C'est précisément ce cumul qui inquiète les chercheurs. Dans les scénarios où les émissions de gaz à effet de serre restent élevées, les simulations produisent des épisodes beaucoup plus longs et étendus que ceux récemment observés.

En Europe, les modèles font apparaître des épisodes pouvant s'étirer sur plusieurs mois. Les scientifiques parlent de périodes durant lesquelles les températures dépassent durablement les seuils habituels de la région.

Autrement dit, le danger ne dépend pas uniquement du pic de chaleur. Lorsque les températures restent anormalement élevées, les bâtiments ont moins de temps pour se refroidir. Les surconsommations en eau et en électricité peuvent aussi se prolonger.