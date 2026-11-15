🧠 Warum geben junge Menschen an, dass es ihnen schlechter geht als ihren älteren Mitmenschen?

Eine Befragung von etwa 50.000 Menschen in 92 Ländern zeigt einen deutlichen Unterschied zwischen den Altersgruppen. Die jüngsten Teilnehmenden erzielen bei mehreren Aspekten ihres psychischen Wohlbefindens besonders niedrige Werte. Ältere Menschen berichten dagegen in diesen Bereichen im Allgemeinen von einer günstigeren Situation.

Die Forschenden fragten die Teilnehmenden nach ihren Gefühlen, ihren Fähigkeiten, mit Schwierigkeiten umzugehen, und ihrer Wahrnehmung ihres Lebens.

Symbolbild

Der Fragebogen befasste sich insbesondere mit der täglich empfundenen Energie, dem Selbstvertrauen, dem Optimismus und der emotionalen Stabilität. Weitere Fragen betrafen Stress, Angst, Depression und die allgemeine Zufriedenheit. Diese Antworten ermöglichen ein Bild des selbst eingeschätzten Wohlbefindens, ohne einen schlechten Wert automatisch mit einer Krankheit gleichzusetzen.

Die besorgniserregendsten Unterschiede betreffen insbesondere die Vitalität und die Fähigkeit, sich nach einer schwierigen Phase wieder zu erholen. Dennoch fallen nicht alle Ergebnisse negativ aus. Persönliche Beziehungen, das Gefühl, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben, und bestimmte Selbsteinschätzungen werden relativ positiv bewertet.

Mit anderen Worten: Jemand kann mit seinen Beziehungen zufrieden sein und sich dennoch erschöpft fühlen oder Sorgen um die Zukunft haben. Die Forschenden verweisen insbesondere auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Unsicherheiten.

Auch das Maß an Ressourcen scheint mit den Antworten zusammenzuhängen. Menschen mit höheren Einkommen oder einer Beschäftigung berichten im Allgemeinen von einem besseren Wohlbefinden. Ein höheres Bildungsniveau steht in vielen Ländern ebenfalls mit günstigeren Werten in Verbindung.

Allerdings muss die Methode berücksichtigt werden. Die Teilnahme erfolgte hauptsächlich online, und die Freiwilligen repräsentieren nicht unbedingt die gesamte Bevölkerung. Einige junge Menschen in schwierigen Situationen könnten stärker zur Teilnahme motiviert gewesen sein.

Eine Frage bleibt offen: Sind diese Unterschiede auf das Alter, die aktuellen Lebensbedingungen oder auf Erfahrungen zurückzuführen, die für bestimmte Generationen typisch sind? Eine Untersuchung zu einem einzigen Zeitpunkt kann dies nicht klären. Wenn dieselben Menschen über mehrere Jahre hinweg begleitet würden, ließen sich diese Erklärungen besser voneinander unterscheiden.