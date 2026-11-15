🧠 Por que os jovens afirmam estar pior do que os mais velhos?

Uma pesquisa realizada com cerca de 50.000 pessoas em 92 países revela um contraste marcante entre as idades. Os participantes mais jovens obtêm pontuações particularmente baixas em vários aspectos do seu bem-estar mental. As pessoas mais velhas, por outro lado, geralmente relatam uma situação mais favorável nessas áreas.

Os pesquisadores fizeram perguntas aos participantes sobre seus sentimentos, sua capacidade de enfrentar dificuldades e sua percepção da própria vida.

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O questionário abordava, entre outros aspectos, a energia sentida no dia a dia, a autoconfiança, o otimismo e a estabilidade emocional. Outras perguntas diziam respeito ao estresse, à ansiedade, à depressão e à satisfação geral. Essas respostas permitem traçar um quadro do bem-estar declarado, sem automaticamente confundir uma pontuação baixa com uma doença.

As diferenças mais preocupantes dizem respeito, em particular, à vitalidade e à capacidade de se recuperar após um período difícil. Ainda assim, os resultados não são todos negativos. Os relacionamentos pessoais, o sentimento de dar sentido à própria vida e algumas avaliações sobre si mesmos recebem avaliações relativamente positivas.

Em outras palavras, alguém pode estar satisfeito com seus relacionamentos e, mesmo assim, sentir-se exausto ou preocupado com o futuro. Os pesquisadores mencionam, entre outros fatores, as incertezas econômicas e sociais.

O nível de recursos também parece estar relacionado às respostas. Pessoas com rendimentos mais altos ou que têm emprego geralmente declaram um bem-estar melhor. Um nível de escolaridade mais elevado também está associado a pontuações mais favoráveis em muitos países.

No entanto, é preciso levar em conta o método. A participação ocorreu principalmente on-line, com voluntários que não necessariamente representam toda a população. Alguns jovens em situação difícil podem ter se sentido mais motivados a responder.

Resta uma pergunta: essas diferenças são decorrentes da idade, das condições atuais ou de experiências próprias de cada geração? Uma pesquisa realizada em um único momento não permite decidir entre essas hipóteses. Acompanhar as mesmas pessoas durante vários anos ajudaria a distingui-las.