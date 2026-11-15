🧠 ¿Por qué los jóvenes declaran encontrarse peor que sus mayores?

Una encuesta realizada a unas 50.000 personas en 92 países revela un marcado contraste entre las edades. Los participantes más jóvenes obtienen puntuaciones especialmente bajas en varios aspectos de su bienestar mental. Las personas mayores, en cambio, suelen declarar una situación más favorable en estos ámbitos.

Los investigadores preguntaron a los participantes sobre sus sentimientos, su capacidad para afrontar las dificultades y su percepción de la vida.

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El cuestionario abordaba, en particular, la energía experimentada a diario, la confianza en uno mismo, el optimismo y la estabilidad emocional. Otras preguntas se referían al estrés, la ansiedad, la depresión y la satisfacción general. Estas respuestas permiten dibujar un panorama del bienestar declarado, sin confundir automáticamente una puntuación baja con una enfermedad.

Las diferencias más preocupantes se refieren, entre otros aspectos, a la vitalidad y la capacidad de recuperarse después de un periodo difícil. Sin embargo, los resultados no son todos negativos. Las relaciones personales, la sensación de dar sentido a la propia vida y ciertas valoraciones de uno mismo reciben evaluaciones relativamente positivas.

En otras palabras, alguien puede estar satisfecho con sus relaciones y, aun así, sentirse agotado o preocupado por su futuro. Los investigadores mencionan, en particular, las incertidumbres económicas y sociales.

El nivel de recursos también parece estar relacionado con las respuestas. Las personas con ingresos más altos o que tienen empleo suelen declarar un mayor bienestar. Un nivel educativo superior también se asocia con puntuaciones más favorables en muchos países.

No obstante, hay que tener en cuenta el método. La participación se realizó principalmente en línea, con voluntarios que no representan necesariamente a toda la población. Algunos jóvenes con dificultades pueden haber estado más motivados para responder.

Queda una pregunta: ¿estas diferencias se deben a la edad, a las condiciones actuales o a experiencias propias de cada generación? Una encuesta realizada en un único momento no permite decidirlo. Seguir a las mismas personas durante varios años ayudaría a distinguir entre estas explicaciones.