🧠 Pourquoi les jeunes déclarent-ils aller moins bien que leurs aînés ?

Une enquête menée auprès d'environ 50 000 personnes dans 92 pays révèle un contraste marqué entre les âges. Les participants les plus jeunes obtiennent des scores particulièrement faibles pour plusieurs aspects de leur bien-être mental. Les personnes plus âgées, à l'inverse, déclarent généralement une situation plus favorable dans ces domaines.

Les chercheurs ont posé des questions aux participants sur leurs ressentis, leurs capacités à faire face aux difficultés et leur perception de leur vie.

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Le questionnaire portait notamment sur l'énergie ressentie au quotidien, la confiance en soi, l'optimisme et la stabilité émotionnelle. D'autres questions concernaient le stress, l'anxiété, la dépression et la satisfaction générale. Ces réponses permettent de dresser un tableau du bien-être déclaré, sans confondre automatiquement un mauvais score avec une maladie.

Les écarts les plus préoccupants concernent notamment la vitalité et la capacité à rebondir après une période difficile. Pourtant, les résultats ne sont pas tous négatifs. Les relations personnelles, le sentiment de donner un sens à sa vie et certaines appréciations de soi obtiennent des évaluations relativement positives.

Autrement dit, quelqu'un peut être satisfait de ses relations et néanmoins se sentir épuisé ou inquiet pour son avenir. Les chercheurs évoquent notamment les incertitudes économiques et sociales.

Le niveau de ressources apparaît aussi lié aux réponses. Les personnes disposant de revenus plus élevés ou ayant un emploi déclarent généralement un meilleur bien-être. Un niveau d'études supérieur est également associé à des scores plus favorables dans de nombreux pays.

Il faut toutefois tenir compte de la méthode. La participation s'est faite principalement en ligne, avec des volontaires qui ne représentent pas nécessairement toute la population. Certains jeunes en difficulté ont pu être davantage motivés à répondre.

Reste une question : ces différences viennent-elles de l'âge, des conditions actuelles ou d'expériences propres aux générations ? Une enquête réalisée à un seul moment ne permet pas de trancher. Suivre les mêmes personnes pendant plusieurs années aiderait à distinguer ces explications.