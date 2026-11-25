An der University of California, Santa Cruz, haben Forscher Elektroden in Feigenkakteen eingesetzt, um eine geringe elektrische Spannung zu gewinnen. Ihre in Plants, People, Planet veröffentlichte Studie nutzt eine Besonderheit dieser Pflanzen, die lange Trockenperioden überstehen können.

Der Unterschied liegt in ihrer Art, sich zu ernähren. Um Wasser zu sparen, nehmen diese Pflanzen vor allem nachts Kohlendioxid auf. Sie speichern es in Form von Äpfelsäure und nutzen es tagsüber mithilfe von Licht zur Herstellung von Zucker.

Nahaufnahme der stacheligen Triebglieder eines Feigenkaktus (Opuntia ficus-indica) mit jungen Früchten in Spanien.

Foto: Jebulon / Wikimedia Commons, CC0.

Die beiden Seiten eines Triebs erhalten jedoch nicht unbedingt gleich viel Sonnenlicht. Auf der beleuchteten Seite wird die Säure schneller verbraucht als auf der schattigen Seite. Dieser Unterschied im Säuregehalt kann eine elektrische Spannung erzeugen, die sich mithilfe von leitenden Drähten in der Pflanze abgreifen lässt.

An einem Trieb wurden etwa 0,5 Volt gemessen. Durch die Verbindung von acht Trieben erzielte das Team sogar 4,5 Volt, also die dreifache Nennspannung einer herkömmlichen AA-Batterie. Allerdings bedeutet eine hohe Spannung nicht, dass die Vorrichtung viel Energie liefert. Die verfügbare Leistung bleibt begrenzt.

Die Forscher stellten außerdem fest, dass die äußeren Bedingungen das Ergebnis beeinflussten. Im Sommer ist die Spannung bei zunehmender Sonneneinstrahlung meist höher als im Winter. Zu viel Sonne kann bei der Pflanze jedoch Schutzreaktionen auslösen und diese Stromerzeugung verringern.

Eine weitere Überraschung: Nach fünfzehn Monaten ohne Bewässerung erzeugten einige Kakteen weiterhin Strom. Manche Triebe, die kein Wasser bekommen hatten, lieferten sogar eine höhere Spannung als gut bewässerte Pflanzen. Die Wissenschaftler testeten auch die Zugabe von Stickstoff, durch die sich die Stromerzeugung tagsüber verlängerte.

Diese Kakteen werden also so bald kein Haus mit Strom versorgen. Das Team denkt eher an kleine landwirtschaftliche Sensoren, die die Bedingungen auf Feldern messen. Diese Geräte benötigen wenig Energie und könnten in der Nähe von Nutzpflanzen betrieben werden, ohne dass ihre Batterien häufig ausgetauscht werden müssen.

Gemeinsam mit Colleen Josephson und John Madden wird weiter daran gearbeitet, die erfassten elektrischen Signale zu verbessern. Eine weitere untersuchte Möglichkeit besteht darin, mithilfe dieser Spannung direkt den Gesundheitszustand des Kaktus zu überwachen. Die Forscher glauben außerdem, dass das Prinzip auch bei Agaven oder Ananas funktionieren könnte, konnten dies für diese Pflanzen aber noch nicht nachweisen.