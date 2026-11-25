En la Universidad de California en Santa Cruz, unos investigadores instalaron electrodos en nopales para recoger una débil tensión eléctrica. Su estudio, publicado en Plants, People, Planet, aprovecha una particularidad de estas plantas, capaces de soportar largos períodos de sequía.

La diferencia está en su forma de alimentarse. Para ahorrar agua, estas plantas absorben dióxido de carbono sobre todo por la noche. Lo almacenan en forma de ácido málico y luego lo utilizan durante el día para fabricar azúcares gracias a la luz.

Primer plano de las palas espinosas de un nopal (Opuntia ficus-indica) con frutos jóvenes, en España.

Foto: Jebulon / Wikimedia Commons, CC0.

Ahora bien, las dos caras de un tallo no reciben necesariamente la misma cantidad de luz solar. En la cara iluminada, el ácido se consume más rápido que en el lado sombreado. Esta diferencia de acidez puede generar una tensión eléctrica que se puede recoger con hilos conductores colocados en la planta.

Las mediciones alcanzaron aproximadamente 0,5 voltios en un tallo. Al conectar ocho tallos, el equipo obtuvo incluso 4,5 voltios, tres veces la tensión nominal de una pila AA convencional. Sin embargo, una tensión elevada no significa que el dispositivo proporcione mucha energía. La potencia disponible sigue siendo limitada.

Los investigadores también observaron que las condiciones exteriores modificaban el resultado. En verano, cuando aumenta la exposición al sol, la tensión suele ser mayor que en invierno. Pero un exceso de sol puede desencadenar reacciones de protección en la planta y reducir esta producción.

Otra sorpresa: después de quince meses sin riego, algunos cactus seguían produciendo electricidad. Algunos tallos privados de agua incluso generaban una tensión mayor que la de plantas bien regadas. Los científicos también probaron añadir nitrógeno, lo que prolongaba la producción eléctrica durante el día.

En la práctica, estos cactus no están cerca de abastecer de energía a una casa. El equipo contempla más bien pequeños sensores agrícolas que midan las condiciones en los campos. Estos dispositivos necesitan poca energía y podrían funcionar cerca de los cultivos sin que haya que cambiarles las pilas con frecuencia.

La investigación continúa con Colleen Josephson y John Madden para mejorar las señales eléctricas recogidas. Otra posibilidad que se estudia es utilizar esta tensión para vigilar directamente el estado de salud del cactus. Los investigadores también creen que el principio podría funcionar con el agave o la piña, aunque todavía no lo han demostrado en estas plantas.