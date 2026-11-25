Na Universidade da Califórnia em Santa Cruz, pesquisadores instalaram eletrodos em figueiras-da-índia para captar uma pequena tensão elétrica. O estudo, publicado em Plants, People, Planet, explora uma característica dessas plantas, capazes de suportar longos períodos de seca.

A diferença está na maneira como elas se alimentam. Para economizar água, essas plantas absorvem dióxido de carbono principalmente durante a noite. Então, armazenam-no na forma de ácido málico, antes de usá-lo durante o dia para produzir açúcares com a ajuda da luz.

Detalhe dos cladódios espinhosos de uma figueira-da-índia (Opuntia ficus-indica) com frutos jovens, na Espanha.

Foto: Jebulon / Wikimedia Commons, CC0.

As duas faces de um caule nem sempre recebem a mesma quantidade de luz solar. Na face iluminada, o ácido é consumido mais rapidamente do que no lado sombreado. Essa diferença de acidez pode criar uma tensão elétrica, que pode ser captada com fios condutores inseridos na planta.

As medições chegaram a cerca de 0,5 volt em um caule. Ao conectar oito caules, a equipe chegou a obter 4,5 volts, três vezes a tensão nominal de uma pilha AA comum. Mas atenção: uma tensão elevada não significa que o dispositivo forneça muita energia. A potência disponível continua limitada.

Os pesquisadores também constataram que as condições externas alteravam o resultado. No verão, quando a exposição ao sol aumenta, a tensão costuma ser maior do que no inverno. Mas o excesso de sol pode desencadear reações de proteção na planta e reduzir essa produção.

Outra surpresa: após quinze meses sem água, alguns cactos continuavam produzindo eletricidade. Alguns caules sem água chegavam a gerar uma tensão maior do que a de plantas bem irrigadas. Os cientistas também testaram a adição de nitrogênio, que prolongava a produção elétrica durante o dia.

Na prática, esses cactos ainda estão longe de abastecer uma casa. A equipe pensa antes em pequenos sensores agrícolas para medir as condições nos campos. Esses dispositivos precisam de pouca energia e poderiam funcionar perto das plantações, sem que suas pilhas precisassem ser trocadas com frequência.

As pesquisas continuam com Colleen Josephson e John Madden para melhorar os sinais elétricos captados. Outra possibilidade em estudo é usar essa tensão para monitorar diretamente a saúde do cacto. Os pesquisadores também acreditam que o princípio poderia funcionar com o agave ou o abacaxi, embora isso ainda não tenha sido demonstrado para essas plantas.