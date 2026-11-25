À l'université de Californie à Santa Cruz, des chercheurs ont installé des électrodes dans des figuiers de Barbarie pour recueillir une faible tension électrique. Leur étude, publiée dans Plants, People, Planet, exploite une particularité de ces plantes capables de supporter de longues périodes de sécheresse.

La différence vient de leur manière de se nourrir. Pour économiser l'eau, ces plantes absorbent surtout le dioxyde de carbone pendant la nuit. Elles le stockent alors sous forme d'acide malique, avant de l'utiliser pendant la journée pour fabriquer des sucres grâce à la lumière.

Gros plan sur les raquettes épineuses d'un figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica) portant de jeunes fruits, en Espagne.

Photo : Jebulon / Wikimedia Commons, CC0.

Or, les deux faces d'une tige ne reçoivent pas nécessairement le même ensoleillement. Sur la face éclairée, l'acide est consommé plus rapidement que sur le côté ombragé. Cette différence d'acidité peut créer une tension électrique, récupérable à l'aide de fils conducteurs placés dans la plante.

Les mesures ont atteint environ 0,5 volt sur une tige. En reliant huit tiges, l'équipe a même obtenu 4,5 volts, soit trois fois la tension nominale d'une pile AA classique. Attention toutefois : une tension élevée ne signifie pas que le dispositif fournit beaucoup d'énergie. La puissance disponible reste limitée.

Les chercheurs ont également constaté que les conditions extérieures modifiaient le résultat. En été, lorsque l'ensoleillement augmente, la tension est généralement plus forte qu'en hiver. Mais un soleil excessif peut provoquer des réactions de protection chez la plante et faire diminuer cette production.

Autre surprise : après quinze mois sans arrosage, certains cactus continuaient à produire de l'électricité. Certaines tiges privées d'eau donnaient même une tension supérieure à celle de plantes bien arrosées. Les scientifiques ont aussi testé l'ajout d'azote, qui prolongeait la production électrique pendant la journée.

Concrètement, ces cactus ne sont pas près d'alimenter une maison. L'équipe envisage plutôt de petits capteurs agricoles mesurant les conditions dans les champs. Ces appareils demandent peu d'énergie et pourraient fonctionner près des cultures, sans remplacement fréquent de leurs piles.

Les travaux se poursuivent avec Colleen Josephson et John Madden pour améliorer les signaux électriques recueillis. Une autre possibilité étudiée consiste à utiliser cette tension pour surveiller directement l'état de santé du cactus. Les chercheurs pensent également que le principe pourrait fonctionner avec l'agave ou l'ananas, sans l'avoir encore démontré pour ces plantes.